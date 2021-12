I DISAGI

PADOVA La Prandina apre in ritardo a causa dei vandali e scoppia la polemica. A lanciare l'allarme, ieri mattina, è stato il presidente dell'Associazione commercianti del centro storico (Acc) Massimiliano Pellizzari.

«Sono le 10.25 e il parcheggio Prandina è chiuso nella domenica pre natalizia, forse la più importante dell'anno ha tuonato il leader dell'Acc Cose da non credere. Il settore economico e commerciale del comparto piazze ringraziano per l'attenzione rivolta. Poi magari si avrà anche il coraggio di dire che era sempre vuoto». Un'ora più tardi, però, ad arrivare piccatissima è stata la replica dell'assessore alla Mobilità, Andrea Ragona: «Sono polemiche che non stanno né in cielo né il terra ha scandito l'esponente di Coalizione civica Come prima cosa, il parcheggio la domenica apre alle 10. Detto ciò, questa mattina c'è stato un problema con il lucchetto che è stato danneggiato da un atto vandalico. Un fenomeno che, purtroppo, di tanto in tanto si registra anche in altri parcheggi. Gli operai di Aps hanno dovuto lavorare un bel po' per aprire il cancello. In tutti i casi, prima delle 11, l'area di sosta era accessibile agli automobilisti. Si è trattato di un semplice disguido. Di conseguenza, è un po' difficile comprendere una polemica su un episodio come questo».

A polemizzare sulla Prandina, però, ieri non è stato solo Pellizzari. Ad andare all'attacco è stato, infatti, anche il consigliere di Fratelli d'Italia, Enrico Turrin. «La domenica mattina del weekend che precede il Natale gli automobilisti hanno trovato il parcheggio chiuso, nel pomeriggio semivuoto ha sottolineato l'esponente di FdI Il motivo è piuttosto semplice: non esiste alcun cartello che ne indichi l'esistenza a chi proviene da fuori. Una situazione assurda, la cui unica responsabilità ricade su questa amministrazione».

Da quando, lo scorso 15 novembre, è stata messa a pagamento, l'area di sosta all'intero dell'ex caserma che si affaccia su corso Milano è stata al centro di feroci polemiche. Rispetto a quando la sosta era gratuita il parcheggio ha visto, infatti, più che dimezzata la sua utenza. Una circostanza che ha costretto Aps holding a correre ai ripari.

Preso atto che con la sola tariffa oraria a 1,40 euro il parcheggio è destinato a rimanere desolatamente deserto, Comune e Aps starebbero studiando un piano B. L'idea sarebbe quella di far scattare, a partire da gennaio, degli abbonamenti che consentano il ritorno dei lavoratori e dei residenti della zona che, fino a metà novembre, utilizzavano quotidianamente la Prandina. Utenti che sono fuggiti con l'introduzione della tariffa oraria.

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA