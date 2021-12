(m.a.) I carabinieri, in cinque distinte operazioni, hanno incastrato 17 spacciatori quasi tutti stranieri finiti iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I cittadini tunisini sono Moncef Hfidhi di 43 anni, Khoubaib Dinari di 34 anni, Achref Mouhamd Hamammi di 27 anni, Amin Bouthouri di 21 anni, Omar Ayari di 23 anni, Jamal Aziz di 20 anni e Fahed Jouini di 27 anni. I cittadini marocchini sono Awatif El Hachemy di 28 anni, Hamza Ben Moumen di 27 anni, Abdelaati En Naji di 44 anni, Smail Khetta di 35 anni, Mohammed En Naji di 33 anni e Taibi Boukhliqi di 44 anni. Due invece i cittadini nigeriani sono Louis Eromonsele di 24 anni e Abraham Mamodu di 25 anni. Nei guai sono finiti anche due italiani sono Marco Schiavo 51 anni di Bovolenta e Massimiliano Stampetta 52 anni di Abano. Per tutti e diciassette la Procura ha già chiuso le indagini. Nel caso del nigeriano Mamodu è già stato chiesto il rinvio a giudizio. La maggiore parte di loro, in particolare i cittadini marocchini e tunisini, hanno già diversi precedenti di polizia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Ad esempio il giovane Omar Ayari, nel gennaio di quest'anno, in zona Arcella insieme ad altri spacciatori ha partecipato all'aggressione di alcuni agenti della sezione Volanti. Alcuni di loro, una volte pizzicati a spacciare dagli uomini dell'Arma, sono stati raggiunti dalla misura restrittiva di divieto di dimora dalla regione Veneto. C'è anche chi si è reso irreperibile e di fatto risulta latitante. Una cosa è certa, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la maggiore parte di loro non ha un lavoro e per mantenersi da vivere smercia sostanza stupefacente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA