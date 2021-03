Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I DECESSICANDIANA Candiana e Fossaragna in lutto: dopo Francesco Meneghello il Covid si porta via anche il fratello Pietro, a distanza di due giorni. É infatti deceduto a Schiavonia nella notte tra mercoledì e giovedì Piero, come tutti lo chiamavano in paese, classe 1938, agricoltore in pensione, da una quindicina di giorni ricoverato in ospedale, dove si trova pure un terzo fratello, Sergio, di qualche anno più giovane.I Meneghello,...