I DATIPADOVA Solo il 3% delle prestazioni erogate dall'Ulss 6 Euganea è galleggiante: significa che il paziente non trova subito posto tra le agende dell'ente sanitario, rimanendo in un limbo in attesa della prenotazione che viene comunque evasa nei tempi previsti. Nel 2018 sono state erogate circa 13 milioni di prestazioni ambulatoriali. Sono i numeri snocciolati ieri dall'ente di via Scrovegni per rispondere alle polemiche su liste d'attesa e posti-letto innescate dai sindacati. IL GALLEGGIAMENTO«Le prestazioni più critiche hanno sempre...