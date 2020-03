I DATI

PADOVA Non si fermano i decessi per Coronavirus nella provincia di Padova. Ieri altre cinque persone non ce l'hanno fatta, un'altra era edeceduta l'altro ieri. Sale a trentacinque la lunga fila delle croci. Si è spenta ieri all'ospedale di Schiavonia Paola Michielazzo, 78 anni, di Borgoricco. Nelle scorse ore sono state registrate altre due morti tra gli ospiti della casa di riposo Pietro e Santa Scarmignan di Merlara. Sono spirati nella struttura per anziani due 93enni: Carla De Tomi, originaria di Castelbaldo e Bruno Pasquatto, di Saonara. Stessa tragica sorte per la 92enne Danilla Carraro, morta invece nella casa di riposo di Monselice. Ieri sera un'altra persona è deceduta in Azienda ospedaliera a Padova.

L'ANDAMENTO

Frena lievemente la diffusione del virus nel Padovano. Nelle scorse ore sono stati dichiarati positivi al Covid-19 ottantasette soggetti in più. Con 1.395 contagi totali, Padova continua ad essere la provincia veneta con il maggior numero di casi confermati. Il dato emerge dal confronto dei bollettini di Azienda Zero emessi alle 17 di domenica e di ieri. Ancora stabile l'incidenza del virus nel cluster di Vo', dove i positivi rimangono 83 ormai da tre giorni di seguito. Nel resto del capoluogo patavino si registrano 1.312 casi. In tutta la Regione Veneto il numero di positivi arriva a quota 5.638.

Impennata di ricoveri in Azienda ospedaliera, si contano 8 pazienti in più in area non critica, arrivando così ad un totale di 98 degenze. In Rianimazione i soggetti in condizioni critiche sono 34, uno in più rispetto all'altra sera. Sempre in Azienda ospedaliera si registrano 67 dimessi dall'inizio dell'epidemia (+3) e undici i decessi (+1). All'ospedale di Schiavonia hub per Covid-19 salgono a 115 i ricoveri in reparto, uno in più rispetto a ieri sera. Ancora a Schiavonia sono 23 i pazienti gravi in terapia intensiva (+3) e salgono a quindici i decessi (+2). I dimessi nel nosocomio della Bassa sono 25. Completamente svuotato dei pazienti positivi l'ospedale di Piove di Sacco, non ci sono più ricoverati né in reparto né in rianimazione e rimane un unico decesso. Osservando la situazione all'ospedale di Cittadella, si registrano cinque positivi al Coronavirus ricoverati in reparto (+1), uno in Terapia intensiva e si contano sempre due decessi. Cinque i soggetti dimessi dall'ospedale della città murata.

IN QUARANTENA

Altro dato fotografato da Azienda Zero è quello relativo ai soggetti in isolamento domiciliare, perché positivi o perché contatti stretti di casi confermati. Sono a casa in quarantena 2.721 persone in provincia di Padova, il dato è rimasto invariato da sabato sera.

Il nuovo bollettino di Azienda Zero relativo alle indagini epidemiologiche sui contatti dei casi positivi a Coronavirus mostra uno scenario ancora più completo. La fotografia è relativa al 22 marzo, ore 20. Nel cluster di Vo' i casi infetti sono 83, i soggetti in isolamento domiciliare invece sono 52. Nel resto della provincia di Padova sono registrati 1.225 casi infetti e sono 2.669 i soggetti in isolamento domiciliare, di questi 137 presentano sintomatologia lieve. Sono invece 527 i soggetti in isolamento contattati nel corso della giornata. Nelle scorse ore UniCredit ha destinato 16 mila euro alla Croce rossa di Padova a sostegno dell'emergenza in corso. Grazie ai fondi raccolti tramite UniCredit Card Flexia Classic Etica, la banca effettuerà una donazione di 360 mila euro alla Croce Rossa Italiana e a 20 comitati locali che operano sui territori per l'acquisto di mascherine, materiale sanitario e dispositivi medici nonché di un'unità mobile-operativa attrezzata.

Elisa Fais

