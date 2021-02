I DATI

PADOVA Negli ospedali padovani si conta il 30% in meno di ricoveri in terapia intensiva rispetto alla prima settimana dell'anno. Nella seconda ondata il picco è stato raggiunto l'8 gennaio con 97 letti occupati, nelle ultime ore il dato è sceso a 65. Tra i vari indicatori per l'attribuzione delle diverse fasce di rischio, il tasso di occupazione delle terapie intensive è uno degli aspetti principali per valutare l'andamento del contagio. Confrontando i report giornalieri diffusi da Azienda Zero, emerge che il numero di casi gravi oggi è tornato ad essere quello di novembre. Descrive uno scenario rassicurante anche l'ultimo bollettino sull'andamento della pandemia, che mostra un ulteriore calo del contagio nel padovano. Tra sabato e domenica si registrano due vittime del coronavirus e 79 nuovi casi. Dal 21 febbraio ad oggi le morti sono state 1.296. I positivi al tampone sono 7.895. Sono in carico ai reparti Covid 436 persone, si contano tre degenti in più rispetto la precedente rilevazione. Negli ospedali di comunità sono assistiti altri 59 degenti, due in meno nelle 24 ore.

NEGLI OSPEDALI

In Azienda ospedaliera i reparti Covid si stanno liberando e per questo motivo oggi riparte l'attività ordinaria. Via Giustiniani è al lavoro per riprogrammare gli interventi chirurgici non urgenti e le visite programmate sospese da novembre. «Abbiamo già chiuso una terapia intensiva di sei posti letto al policlinico spiega Daniele Donato, direttore sanitario -. L'intenzione è di lasciare attive per i pazienti Covid la Rianimazione centrale al monoblocco e la terapia intensiva all'ospedale Sant'Antonio». In questi giorni potrebbe tornare Covid-free anche l'Istar 3 al Policlinico. Nei momenti più critici della seconda ondata la cittadella ospedaliera ha destinato ai pazienti Covid ben 53 letti per le cure intensive. La Rianimazione centrale diretta dal dottor Ivo Tiberio ha diciotto posti letto, altri undici sono all'Istar 3 e sei al quarto piano del policlinico. A questi si aggiungono i 18 della rianimazione dell'ospedale Sant'Antonio.

LA PRIMA ONDATA

Nella prima ondata della pandemia, quindi da febbraio a maggio, in Azienda ospedaliera sono finiti in un letto di rianimazione circa un centinaio di persone. In questa seconda ondata, per ora, se ne stimano più del doppio. Il carico si denota anche all'Ulss 6 Euganea, dove nella prima fase della pandemia sono stati trattati in rianimazione 67 pazienti e nella seconda oltre 200. Ad oggi si registrano meno pazienti gravi anche nelle strutture ospedaliere dell'Ulss 6, ma i medici ormai sono stremati da undici mesi di lotta in prima linea.

LA TESTIMONIANZA

Come Samuela Bartolacci, 45 anni, che da marzo dello scorso anno lavora nella terapia semintensiva dell'ospedale di Schiavonia. «A volte vorrei urlare che non ce la faccio più scrive Bartolacci in un post sfogo sui social -. Ma non sono stanca per sovraccarico di lavoro. Sono stanca per sovraccarico di dolore. Sono medico da quasi 20 anni ormai, da 14 anni mi occupo di emergenza-urgenza, da sempre ho a che fare con la morte, l'ho sempre affrontata e combattuta dando il massimo di me stessa e delle mie competenze, credo di averne viste di ogni sorta, nel corso della mia carriera lavorativa. Ma tutto questo strazio messo assieme, e così a lungo, non potevo neanche immaginarlo. Cerco di distrarmi in ogni modo, quando non sono a lavoro. Ma tutto il dolore dei miei pazienti e dei loro familiari non riesco a staccarmelo di dosso. E non riesco a non pensare a chi soffre in maniera diversa: a chi non può lavorare, ai ragazzi che non possono andare a scuola, a tutti noi che non possiamo vivere le nostre relazioni sociali. In questo strazio è facile abbandonarsi allo sconforto, ma non possiamo permettercelo. Dobbiamo essere forti, tutti, e darci forza l'un l'altro».

Elisa Fais

