I DATIPADOVA Il 2018 è stato un anno di crescita e di nuove sfide per il Centro Veneto Progetti DonnaAuser. Negli ultimi 12 anni si è verificato un aumento esponenziale delle donne che hanno richiesto aiuto, supporto e ascolto e quello scorso è l'anno in cui il numero di richieste d'aiuto è stato più alto: da gennaio a dicembre sono state infatti accolte 1.016 donne. Il trend in crescita però non dimostra un inasprimento della violenza, piuttosto l'aumento delle donne che chiedono aiuto per uscirne. Il miglioramento della situazione...