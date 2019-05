CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I DATIPADOVA Hanno un'abitazione di proprietà o sono in affitto, ma fanno fatica a pagare le rate del mutuo o le bollette. Nei casi più gravi, schiacciati da debiti, arrivano a perdere la casa e vanno altrove a cercare lavoro. È il profilo delle famiglie in difficoltà economica, delineato dal report Persone, non numeri dell'Osservatorio delle povertà e delle risorse di Caritas Padova. Lo scorso anno 2.239 persone hanno chiesto aiuto ai centri di ascolto diocesani e vicariali, l'8,5% in meno rispetto al 2017. Si tratta di 1.310 stranieri e...