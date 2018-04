CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DATIPADOVA Gite scolastiche e viaggi in comitiva a rischio. In provincia di Padova ci sono 47 bus destinati a servizio di noleggio con conducente privi di revisione, ovvero il 10,85% di tutti i pullman di questo genere in circolazione, presenti nell'Archivio Nazionale della Motorizzazione. Un dato sconfortante rivelato dall'analisi di Facile.it, su dati ufficiali del ministero dei Trasporti. In Veneto, la provincia con la percentuale più alta di mezzi non revisionati è Rovigo (25,53%), mentre quella con i valori più bassi è Belluno...