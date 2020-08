I DANNI

PADOVA Più che la pioggia caduta a varie riprese, è stato soprattutto il vento ieri pomeriggio a causare danni. In particolare nell'Alta Padovana, il Comune più colpito è stato quello di Carmignano di Brenta. Non si registrano, ed è la cosa più importante, danni a persone.

A fare le spese della furia del meteo è stata una decina di alberi, molti dei quali pluridecennali. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente attraverso i volontari della Protezione civile comunale guidati da Giovanni Dal Zuffo, assieme all'assessore competente Andrea Bombonati, sempre in stretto contatto con il sindaco Alessandro Bolis. Proprio quest'ultimo ha annunciato: «Domani (oggi per chi legge) farò una riunione di Giunta straordinaria per chiedere alla Regione del Veneto lunedì, lo stato di emergenza».

I principali interventi li evidenzia Bombonati: Si è temuto il peggio in via Aldo Moro. Un camper di un residente fermo su un parcheggio pubblico è stato colpito da una delle piante che aveva di 30 anni. All'interno per fortuna non c'era nessuno. In via Lazzaretto una pianta è caduta all'interno di un parco pubblico mentre in via Colombare altre due piante sono crollate al suolo ostruendo parzialmente la via. In un'azienda, si sono tolti vari pannelli di alluminio ad ornamento della facciata. Le cadute sono avvenute in contemporanea, siamo riusciti in breve tempo a mettere tutto in sicurezza. I controlli nel territorio, assieme anche alla Polizia locale, sono proseguiti fino alla tarda serata.

SUI COLLI

Una notte in bianco, quella fra venerdì e ieri per i volontari della Protezione civile e per gli amministratori comunali che hanno passato in rassegna tutti i punti più colpiti dal nubifragio dell'altra sera. Il conto dei danni è notevole, soprattutto per la circolazione. «Non fosse stato per l'impegno dei nostri volontari e dei pompieri ha sottolineato il vicesindaco, Nevio Sanvido la provinciale dei Colli, interrotta in più punti, sarebbe ancora impercorribile. Solo alle prime luci del mattino di ieri è stato possibile liberare dall'intralcio degli alberi rovinati al suolo il percorso delle provinciali dirette a Montemerlo».

A pochi giorni dall'inizio della scuola, l'acqua è abbondantemente filtrata dentro la palestra della scuola media di Bresso. Solo il pronto intervento degli operai del Comune ha evitato danni maggiori. La furia del vento ha letteralmente distrutto il tendone che ospitava le iniziative ricreative del Gruppo Volontari di Teolo presso l'ex parco di educazione stradale di Bresseo, creando danni alle cucine e alle attrezzature. Oltre al crollo degli alberi, nelle stesse frazioni di Bresseo e Treponti, non si contano i danni alle case. Sono decine infatti i tetti dai quali sono volate vie le tegole che sono andate ad infrangersi su infissi e vetrate. Il conto del maltempo ha anche compreso il black out elettrico durato per un paio d'ore che ha tenuto in scacco le abitazioni ed i pubblici esercizi.

Oltre una trentina sono stati gli interventi dei vigili del fuoco costretti ad intervenire con elettro pompe per liberare cantine e scantinati invasi dall'acqua. La furia del vento ha fatto sparire dalla piazza di Bresseo gli alberi piantati da poco, cancellando anche le piante dalle aiuole pubbliche.

ALLE TERME

Tutta ieri sono proseguiti i sopralluoghi anche nell'area termale. Oltre al platano abbattuto in via Diaz, analoga sorte ha subìto un altro albero nella frazione di Monterosso, interessata anche da una serie di allagamenti, lungo la strada principale, mentre alcuni rami sono caduti all'interno del parco di Villa Bembiana, nello stesso comprensorio. Un altro albero è stato sradicato dalle raffiche in via Monteortone.

Michelangelo Cecchetto

Eugenio Garzotto

Lucio Piva

© RIPRODUZIONE RISERVATA