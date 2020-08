I CONTROLLI

PADOVA Una multa da 400 euro e serrande abbassate per cinque giorni per cinque pubblici esercizi che hanno ripetutamente violato le norme anti Covid 19. Sono cinque ristoranti, quattro gestiti da cinesi e uno da un cittadino del Bangladesh, situati non solo nel centro città. Due sono in via Valeri e in via Giotto, ma i controlli svolti dalla polizia locale hanno interessato anche le periferie: gli altri tre locali pubblici sono in via Madonna della Salute nel quartiere Mortise, in via Tiziano Aspetti all'Arcella e in via Vigonovese nel quartiere Camin. Per quasi tutte le attività erano pervenute al comando di polizia locale numerose segnalazioni sul mancato rispetto della normativa. Il personale serviva ai tavoli senza indossare mascherine e guanti, inoltre manipolava gli alimenti sempre senza protezione; inoltre i clienti venivano accolti anche se privi dei dispositivi di protezione e si fermavano all'interno per lunghi periodi anche per giocare alle slot machine.

LA STRETTA

«Come avevamo già annunciato, i controlli sul rispetto delle norme sanitarie non si fermano al centro ma sono estesi anche alle periferie. I cinque locali chiusi e sanzionati erano già stati oggetto di un primo controllo, si tratta infatti di situazioni che si protraggono nel tempo. Alla seconda verifica, constatato che non si erano adeguati alle norme, è scattata la sanzione e la chiusura - spiega l'assessore alla Sicurezza Diego Bonavina - Le regole ci sono e vanno rispettate. Noi proseguiremo su questa strada. Controlli serrati e, se non viene rispettato quanto prescritto, scattano i provvedimenti a tutela della salute di tutti noi. Voglio ringraziare i cittadini perché su cinque controlli, quattro sono scaturiti da segnalazioni delle persone che sono sempre preziose, anche se bisogna distinguere tra i segnalatori seriali e le persone che segnalano invece situazioni concrete». Il rapporto di collaborazione e fiducia instaurato tra i cittadini e la polizia locale, sottolinea ancora Bonavina, «consente di ottimizzarne l'operato». «Continueremo ad essere sensibili e attenti nei confronti di coloro che, non rispettando le misure di sicurezza finalizzate ad evitare la ripresa del contagio da Covid-19, alimentano la possibilità di nuovi focolai infettivi pregiudicando la salute della cittadinanza. I nostri controlli continueranno senza sosta anche nei prossimi giorni».

I TRASPORTI

Non solo bar e ristoranti nel mirino dei controlli sul rispetto della normativa anti contagio. «Busitalia ha posto in essere accurati controlli sui mezzi di trasporto pubblico sempre a tutela dei cittadini che si spostano in autobus o con il tram - conclude l'assessore - Ieri è stato sanzionato un ragazzo di origine ucraina trovato a viaggiare sul tram senza mascherina. Invitato a mettere la protezione, non ne era in possesso ed è stato invitato quindi a scendere in riviera Ponti Romani, si è ribellato ma è sceso ed è stato sanzionato».

