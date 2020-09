I CONTROLLI

PADOVA Sono una ventina i padovani finiti nella lista e che faranno parte dell'indagine epidemiologica dell'Ulss 6 e delle omologhe delle altre città del Veneto dove il docente ha fatto tappa. Si tratta di soggetti con cui è venuto a contatto diretto dal primo settembre in poi, cioè nelle 48 ore antecedenti la manifestazione dei sintomi, con modalità da poter ipotizzare il contagio. Oltre ai familiari, quindi, ci sono i soggetti con cui ha condiviso più da vicino le ultime fasi della campagna elettorale. Arturo Lorenzoni, infatti, ha fornito nomi e cognomi di coloro con cui, per esempio, si è trovato faccia a faccia per più di 15 minuti o ha viaggiato in auto. E da ieri sono scattate le operazioni per rintracciarli: dovranno effettuare il tampone, mentre chi lo ha già fatto, anche se risulta negativo, resterà in isolamento fino al successivo controllo, programmato tra una decina di giorni. Se poi pure il secondo accertamento risulterà negativo, potranno uscire di casa.

LA CAMPAGNA

Tra i nominativi c'è anche quello di Marco Carrai, candidato per il consiglio regionale con il Veneto che Vogliamo, che è stato messo in quarantena. «Sono stato in macchina con Arturo - ha raccontato - e quindi sono andato volontariamente a sottopormi al tampone, che è risultato negativo. Non ho nessun sintomo, ma devo restare nella mia abitazione e mi spiace molto, anche se capisco la necessità di escludere che il virus possa espandersi. Proseguirò la campagna elettorale sui social e martedì pomeriggio, che avevo programmato un evento al Berlino, mi collegherò in videoconferenza con gli invitati. Nel frattempo mi fa piacere aver ricevuto tanti messaggi da amici che condividono il mio percorso politico e che si sono detti pronti a supportarmi con ulteriore forza».

LE MODALITA'

Elena Ostanel, in corsa pure lei per un posto a Palazzo Balbi, ha aggiunto: «Sono venuta a contatto con Arturo, anche se rispettando le prescrizioni. Ho quindi fatto il tampone che è negativo. Però ieri sera abbiamo deciso di annullare l'evento programmato in Piazza Eremitani e lo faremo più avanti, quando Lorenzoni potrà esserci. Intanto ho lanciato l'hastag #arturocisiamonoi: ogni candidato ora deve impegnarsi di più e meglio per aiutarlo».

Anche Vanessa Camani, che corre in quota Pd, ha il tampone negativo. «Ero stata in televisione con Arturo - ha ricordato - e quindi l'ho fatto. A questo proposito vorrei lanciare la campagna candidati Covid free: credo che tutti dovrebbero sottoporsi al test per rispetto dei cittadini che incontrano. Il reparto del professor Crisanti è un esempio di efficienza e l'esito, come a me, arriva in poco tempo». Pure Alessandro Bisato, anch'egli del Pd, ieri mattina ha voluto sottoporsi al test. «In attesa dell'esito - ha spiegato - ho deciso di non partecipare alle attività a cui avrei dovuto presenziare. Per ora, quindi, solo riunioni virtuali e appuntamenti in video. Poi, massima vicinanza ad Arturo e raddoppieremo gli sforzi per concludere la campagna nel modo migliore». Dal Pd è arrivato l'invito a tutti i candidati a fare il test. Tra gli assessori comunali, invece, Diego Bonavina e Chiara Gallani hanno effettuato il tampone, negativo per entrambi.

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

