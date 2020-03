I CONTROLLI

PADOVA Sessanta nuovi denunciati perchè inosservanti alle prescrizioni imposte dall'autorità. Nonostante il numero di positivi al Coronavirus sia in costante aumento e anche il numero di decessi lieviti ogni giorno di più, ancora troppe persone vivono con superficialità questa emergenza mondiale. Le scuse accampate sono sempre le stesse: molti giovani finiti nei guai hanno riferito ai militari dell'Arma di essere fuori per svago e di faticare non poco ad abituarsi alle recenti restrizioni. C'è poi chi è stato trovato a far la spesa fuori comune e ha riferito che i negozi del suo territorio non rispondono alle sue preferenze alimentari. Non mancano i soliti furbetti dell'autolavaggio che, con la scusa di pulire il proprio mezzo, rimangono in gruppo a bivaccare. A Monselice due esercenti stranieri tenevano il loro negozio aperto nonostante i divieti.

IN CITTÁ

In aumento soprattutto a Padova il numero di stranieri denunciati. All'Arcella i carabinieri hanno setacciato ogni angolo del quartiere riuscendo ad incastrarne una quindicina fuori regola. La Compagnia di Padova ha denunciato 26 automobilisti. Ognuno di loro, all'esito degli accertamenti, non ha dato giustificazioni sul perchè si trovasse in strada. Tra gli indagati, un tunisino di 27 anni residente a Vigodarzere è stato denunciato anche per false attestazioni a pubblico officiale. Stava passeggiando a piedi all'Arcella e ai militari avrebbe fornito un alias. Un secondo straniero, sempre tunisino, di 47 anni, è risultato colpito da un ordine di espulsione dal territorio nazionale a seguito di un provvedimento emesso dalla Questura di Potenza nell'agosto di due anni fa.

IN PROVINCIA

Anche i carabinieri della Compagnia di Este hanno effettuato controlli serrati. In tutto nelle ultime ore sono state 12 le persone denunciate. Tra di loro qualcuno ha anche riferito di non essere a conoscenza delle limitazioni. Parziali giustificazioni che per ovvi motivi non sono bastate ad evitare i provvedimenti di legge.

Cinque automobilisti indisciplinati sono stati sorpresi anche nei territori della Saccisica, a cavallo tra Bovolenta e Piove di Sacco. Al momento del controllo si trovavano in strada senza un valido motivo. Sette sono infine stati pizzicati nell'area delle Terme. Oltre a cinque automobilisti, guai con la giustizia hanno riguardato un albanese di 33 anni titolare di una pizzeria e un cittadino del Bangladesh di 35 anni proprietario di un negozio kebab. I loro locali, entrambi a Monselice, sono stati trovati aperti. Oltre alla denuncia, adesso rischiano la sospensione della licenza.

LA POLIZIA LOCALE

Anche la Polizia locale in provincia sta iniziando a colpire chi non si attiene ai regolamenti. Negli ultimi giorni gli agenti di Cittadella hanno fermato 160 automobilisti scovandone sette in difetto. Non hanno invece avuto esito i 315 controlli agli esercizi commerciali della città murata. Un segnale sicuramente incoraggiante che dimostra come il rispetto della legge riguardi la stragrande maggioranza dei commercianti. A Montegrotto ieri mattina tre automobilisti sono stati intercettati mentre rientravano da far la spesa ad Abano. Le loro fumose giustificazioni non sono bastate ad evitare la denuncia. Nel pomeriggio di ieri, infine, a Noventa Padovana gli agenti hanno fermato tutti quei mezzi che dalla provincia di Venezia entravano in quella di Padova. Quasi tutti lavoratori che stavano facendo rientro a casa e un paio di giovani che stavano andando a portare la spesa a genitori anziani e malati.

Cesare Arcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA