I CONTROLLI

PADOVA Il Reparto prevenzione crimine, gli uomini delle Volanti, i colleghi cinofili e gli agenti della Stradale. Tutti assieme, in strada, per setacciare la zona della stazione, il quartiere Arcella e l'area est della città. A cavallo tra Natale e Santo Stefano, infatti, la polizia ha messo in atto un controllo straordinario che ha portato ad una serie di arresti e denunce. La questura di Padova ha messo sotto la lente d'ingrandimento soprattutto viale Venezia, la Stanga, il piazzale davanti al centro Giotto, via Grassi, la zona di San Carlo e i numerosi giardini pubblici della zona.

I NUMERI

Nel complesso sono state identificate 610 persone di ogni età, ma non è tutto. Sono stati passati ai raggi x anche 195 veicoli e 12 negozi. La polizia ha voluto verificare se fosse tutto a norma dal punto di vista amministrativo e se all'interno ci fossero ritrovi di pregiudicati. Sono state denunciate nove persone, quasi tutte già note alle forze dell'ordine, principalmente per i reati di evasione e di resistenza a pubblico ufficiale.

LA PERQUISIZIONE

Nella rete della polizia è finita, la notte di Natale, anche una coppia a bordo di un'auto sospetta. Gli uomini della Squadra Mobile hanno infatti notato una Renault Megane a velocità sostenuta che percorreva la tangenziale dopo essere uscita dall'autostrada A13 al casello di Padova Sud. È bastato fermare la macchina per scoprire che al volante c'era un uomo già ben noto alla polizia per precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di Alessio Jasmin Negherbon, trentunenne di origine trentina che vive a Solesino. Nel giubbino teneva 210 grammi di eroina caramellata, mentre a casa sua i poliziotti hanno trovato e sequestrato un bilancino di precisione. La ragazza che viaggiava con lui, invece, aveva con sé cinque grammi di sostanza (presumibilmente la stessa). Lui è stato arrestato, lei denunciata. Venerdì sera all'Arcella la polizia ha arrestato anche una nigeriana di 47 anni, Franca Udeh, su cui gravava un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Verona per i reati di spaccio ed evasione. La donna è stata portata al carcere femminile di Montorio.

Nei prossimi giorni, fino a Capodanno, la Stradale intensificherà i servizi di controllo con grande attenzione per le strade che portano a discoteche e locali notturni.

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

