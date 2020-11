I CONTROLLI

PADOVA É composto da un magistrato e tre funzionari il pool di ispettori inviati in tribunale dal Ministero di Giustizia per verificare la corretta attuazione dei provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19. Quella padovana è l'unica sede giudiziaria veneta scelta per questa attività di monitoraggio che avverrà attraverso controlli a campione: gli ispettori, che si tratterranno a Padova per tre giorni, hanno infatti anche il compito di raccogliere eventuali suggerimenti sulle modalità di applicazione delle norme ministeriali. «É un monitoraggio a 360° - spiega il Procuratore della Repubblica Antonino Cappelleri - da cui raccogliere indicazioni utili ad una migliore gestione dell'emergenza. Noi stiamo concentrando le nostre attenzioni sugli accessi agli uffici e sul corretto comportamento di chi li frequenta quotidianamente».

A breve anche in tribunale scatterà nuovamente la remotizzazione del lavoro, che era stata attuata dallo scoppio della pandemia fino all'estate. É la diretta conseguenza dell'accordo sindacale siglato lo scorso 14 ottobre per l'espletamento in modalità smart working di tutte le attività che non richiedono la presenza degli amministrativi all'interno degli uffici. I primi a poter lavorare da casa saranno undici impiegati cui verranno forniti un personal computer e una smart card, in arrivo dal Ministero entro una settimana. Ne saranno distribuiti complessivamente sedicimila in tutta Italia. «Solo con l'utilizzo di quei computer - precisa la presidente del Tribunale Caterina Santinello - saranno possibili collegamenti sicuri e accessi ai nostri registri». Alla prima fornitura di pc dovrebbero seguirne altre. In via Tommaseo sono già state raccolte 65 richieste di concessione dello smart working. «La legge indica il ricorso alla modalità da remoto fino al 50% degli organici - osserva ancora la presidente - noi contiamo di avvicinarci il più possibile a quella soglia, soprattutto per chi opera nella sezione civile. Abbiamo infatti individuato alcune figure che possono già lavorare da casa, grazie ad un accesso ai registri Sicid (civile e lavoro) e Siecid (procedure concorsuali e fallimentari)». Diversa la situazione della Procura dove il ricorso allo smart working sarà limitato ad un numero massimo di 5-6 amministrativi.

Luca Ingegneri

