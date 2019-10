CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I CONTROLLIPADOVA Auto parcheggiate sul marciapiede, una dietro l'altra, senza badare al Codice della Strada. Auto lasciate in prossimità di una curva, sui passaggi pedonali e perfino nei pressi di un incrocio. La raffica di multe ha riguardato via Rismondo, la strada che porta verso il comando provinciale dei Carabinieri, ma anche molte altre stradine laterali. Le macchine sanzionate sono quelle di tanti visitatori, di alcuni espositori e di chi lavora in zona.GLI SCHERMIMentre i gli agenti in strada controllano ogni veicolo, in centrale...