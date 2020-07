I CONTROLLI

PADOVA Al via i controlli anti Covid dei vigili urbani sui mezzi pubblici, e Sergio Giordani non esclude di firmare un'ordinanza sull'obbligo della mascherina anche all'aperto. «Rispettare le regole e le precauzioni contro il Coronavirus è un dovere verso la salute propria come verso quella di tutti ha spiegato ieri il sindaco - In questi giorni con il coordinamento dell'assessore alla Sicurezza Diego Bonavina stiamo intensificando i controlli anche negli autobus e in tram. La mascherina nei luoghi previsti va portata, senza eccezioni. Siamo in una fase delicata e serve ancora la massima prudenza».

LA SITUAZIONE

«Fortunatamente la situazione all'interno dei mezzi pubblici non desta preoccupazione - ha rassicurato in serata Bonavina i nostri agenti hanno controllato il tram e le linee dei bus più frequentate. Non è stata elevata nessuna multa. I passeggeri, in linea di massima, sono rispettosi delle prescrizioni. Solamente qualche ragazzo indossava in modo inappropriato la mascherina ma al richiamo da parte di vigili tutti hanno provveduto ad indossare correttamente i dispositivi di sicurezza».

«La soglia di attenzione è massima, ogni giorno sono in contatto con le autorità sanitarie e vi è un costante aggiornamento e monitoraggio dei casi e dei circoscritti focolai presenti in città ha aggiunto il sindaco - Non smetterò mai di ripeterlo, serve prudenza perché il virus non è scomparso, dire il contrario non è responsabile». «Niente allarmismi, i focolai in città sono stati monitorati e spenti e dai dati anche odierni emerge un numero di positivi particolarmente limitato, questo però è il frutto del tempestivo sistema di isolamento e della qualità del nostro sistema sanitario, quindi a noi cittadini, tutti, resta il dovere di agire con la massima cautela e senza superficialità ha continuato il primo cittadino - Stiamo da giorni volantinando a tappeto le fasce più fragili della popolazione per fare prevenzione con le informazioni di base, abbiamo intensificato i controlli, ma come sempre solo uno sforzo di buon senso collettivo ci farà passare un'estate serena e sotto controllo».

LE PRECAUZIONI

«Vedo la maggioranza dei cittadini agire con coscienza, ma ci sono ancora persone, poche per fortuna, che si muovono come nulla fosse accaduto ha concluso Giordani che, a quanto pare, non teme di adottare la linea dura contro chi sta prendendo sotto gamba l'epidemia - Non possiamo permetterci relax sui protocolli minimi di prevenzione individuale e sulle norme in vigore. Per concludere, seppur al momento non ce ne sia la necessità, è chiaro che se necessario e in coordinamento con il direttore dell'Ulss 6 Scibetta non avrei esitazioni a firmare una nuova ordinanza a tutela della salute pubblica con misure più incisive, ad esempio sull'utilizzo delle mascherine».

Insomma se i numeri del contagio dovessero registrare un'impennata, il sindaco non avrebbe alcuna remora a far scattare in città l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine anche all'aperto. D'altro canto, Giordani durante il lockdown non ha avuto esitazioni ad adottare provvedimenti che potevano sembrare impopolari. Tra marzo e aprile, infatti, non si è fatto scrupoli a chiudere, in sequenza, argini, cimiteri e parchi pubblici. Non solo. Nelle scorse settimane i controlli dei vigili sulla movida sono stati stringenti. Controlli che hanno portato anche alla chiusura temporanea di due locali perché i loro camerieri non indossavano in maniera corretta le mascherine. Sabato notte, infine, i vigili hanno sgomberato la scalinata della Gran Guardia.

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

