Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA Un morto e 76 nuovi casi scoperti in 24 ore. È la sintesi estrema dell'ultimo bollettino emesso ieri da Azienda Zero sulla situazione pandemica in provincia di Padova, riferito alla giornata di giovedì. Dall'inizio della pandemia a Padova e provincia il virus ha colpito 90.565 persone e con la persona deceduta giovedì i morti sono arrivati a 1.821. Le persone attualmente positive sono 1.917, poco meno rispetto a...