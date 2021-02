LA SITUAZIONE

PADOVA Non sono certo categorie a rischio come gli anziani, ma sono comunque costretti a tutti i disagi della quarantena. Non vivono le stesse paure degli adulti, ma molti di loro un periodo simile non lo scorderanno mai. Dall'inizio della pandemia ad oggi hanno contratto il Covid 4.772 bimbi e ragazzi fino ai 14 anni residenti in tutta la provincia di Padova. Attualmente sono positivi al tampone in 920, di questi 657 rientrano nella fascia tra i 7 e i 14 anni. Dietro a questi numeri c'è un'imponente macchina di contenimento e monitoraggio del contagio, gestita dal Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea in collaborazione con i pediatri di libera scelta, i distretti e la comunità scolastica.

L'ESPERTO

«In questo momento c'è un grosso impegno da parte di tutti - spiega il dottor Franco Pisetta, segretario regionale della Federazione italiana medici pediatri (Fimp) - lavoriamo al massimo perché l'obiettivo finale è tenere aperte le scuole in sicurezza. E' importante puntare sulla prevenzione, bisogna stare molto attenti per evitare la nascita di focolai nelle classi».

E' risaputo che i sintomi del Covid-19, soprattutto nel bambino, sono molto simili ad una comune infezione respiratoria o gastrointestinale virale o batterica. E' consigliato infatti di rivolgersi al pediatra che, valutato il caso, stabilirà se è necessario o meno provvedere alla richiesta di tampone. «I dati finora disponibili indicano che in genere i sintomi nei bambini sono modesti spiega il dottor Pisetta, pediatra di libera scelta nel padovano -. I più frequenti sono febbre, tosse o malessere generalizzato, più raramente si possono avere raffreddore, vomito o diarrea. Sono sotto studio le manifestazioni cliniche a lungo termine dell'infezione da Coronavirus, in particolare l'infiammazione sistemica simil-Kawasaki che è stata documentata tra i bambini. Il rapporto dei positivi tra la prima e la seconda ondata sta uno a dieci specifica il dottor Pisetta -, in questi mesi abbiamo dovuto gestire molti più casi. Il momento più critico è stato a fine dicembre, poi abbiamo visto un certo rallentamento. Con le dovute precauzioni credo sia opportuno che i bambini e i ragazzi vadano a scuola. Se qualcuno risulta positivo, il passaggio fondamentale per evitare pericolosi focolai è il tracciamento. Gli errori di percorso ci sono, ma di fondo c'è una grande volontà di far funzionare le cose, a partire dal Dipartimento di prevenzione. Sul territorio padovano oltre il 90% dei pediatri si è organizzato per eseguire i tamponi in autonomia nei propri ambulatori o nelle vicinanze. Nessuno si sta tirando indietro».

IL BILANCIO

Prosegue comunque da oltre due settimane il calo del contagio nel padovano. Tra lunedì e martedì il bollettino di Azienda Zero indica otto decessi per Covid e 173 nuove infezioni. Si torna sotto la soglia di seimila contagi, lo stesso dato che si registrava i primi giorni di novembre, appena prima dello scoppio della seconda ondata. I positivi al tampone attualmente sono 6.894. Dall'inizio della pandemia si contano 1.312 vittime.

Cala lievemente la pressione ospedaliera. Nei reparti Covid padovani sono assistiti 438 pazienti, due in meno rispetto la precedente rilevazione. Di questi, 60 si trovano in un letto di terapia intensiva. Altre 60 persone sono gestite negli ospedali di comunità, strutture intermedie che accolgono degenti trasferiti dai reparti per acuti.



