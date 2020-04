I DATI

PADOVA Scende ancora il contagio, ma non si fermano i decessi per Coronavirus. Negli ultimi due giorni si contano cinque vittime. Trentasei nuovi casi positivi sono stati registrati tra ieri e il giorno di Pasqua. È morto a 80 anni all'ospedale di Padova l'ex vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana, Flavio Milani. È spirata nella casa di riposo di Merlara Brunetta Pegoraro, 81 anni, originaria di Bevilacqua (Verona). Una 90enne originaria di Monselice se n'è andata all'ospedale di Schiavonia. Non ce l'ha fatta nemmeno il 73enne Rolando Carboni, ricoverato all'ospedale di Rovigo nel reparto di Geriatria dal 20 marzo. L'uomo abitava da solo a Este e soffriva di patologie pregresse, è risultato positivo al tampone il 31 marzo scorso. «Ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze, mie e dell'azienda», ha detto il direttore generale dell'Ulss 5, Antonio Compostella. Nelle ultime 24 ore è morta anche un'altra persona in Azienda ospedaliera. Ad oggi a causa del Covid-19 sono deceduti 167 padovani.

LA SPERANZA

La curva dei nuovi casi inizia a tendere verso il basso: se ieri erano 36, domenica erano 62. Complessivamente i casi di Coronavirus nel territorio padovano sono 3.370: di questi, 87 si concentrano a Vo'. Il confronto emerge dagli ultimi report di Azienda Zero emessi ieri e domenica sera. I padovani che risultano positivi al tampone sono 2.481 mentre i negativizzati guariti sono 722. In 24 ore 76 soggetti in più hanno vinto la battaglia contro il virus, risultando negativi a due test di seguito. Rimane invariato il dato relativo alle persone in isolamento domiciliare: 4.882 su tutto il territorio padovano. Nei nosocomi padovani i ricoveri rimangono tendenzialmente stabili, in alcuni casi si nota un lieve calo. In totale 265 persone sono all'ospedale per Coronavirus. In Azienda ospedaliera in area non critica sono assistiti 97 pazienti, uno in meno rispetto il precedente report. Si registra un paziente in meno anche in terapia intensiva, dove le degenze sono 19. Dal 21 febbraio ad oggi sono stati dimessi da via Giustiniani 209 soggetti. Al Covid center a Schiavonia in reparto sono assistiti 117 pazienti, due in più rispetto domenica. Stabili invece i 14 letti occupati in rianimazione al Madre Teresa di Calcutta. Negli ospedali di Cittadella, di Piove di Sacco, Camposampiero e nella casa di cura Villa Maria di Padova non si registrano nuovi accessi o dimessi. A Cittadella ci sono 4 assistiti in rianimazione, a Camposampiero 4 pazienti in reparto, a Villa Maria altre 10 persone in area non critica, nessuno invece a Piove di Sacco.

L'AUGURIO

In occasione delle festività pasquali, il rettore Rosario Rizzuto ha voluto lanciare un messaggio di speranza. «L'ateneo si appresta a programmare la ripartenza delle attività in presenza, nei tempi e nei modi che le autorità di governo autorizzeranno. In questo periodo, pur incontrandoci solo in videoconferenza o tramite messaggi, mail o telefonate, non abbiamo mai mancato di sentirci comunità. Presto torneremo a vivere l'università come la conosciamo e la vogliamo: luogo di incontro vero di una grande comunità di persone, che con passione e impegno persegue l'obiettivo comune di contribuire al miglioramento della società generando conoscenza e trasmettendola alle nuove generazioni».

Solo la settimana scorsa il Senato Accademico dell'università aveva esteso il piano di didattica online per tutto il secondo semestre. Fino a luglio son previsti online lezioni, esami e sessioni di laurea. Ma ora, con le nuove disposizioni dettate dal governo, le cose potrebbero cambiare. I dati aggiornati finora parlano di 140mila ore di lezioni fruite mediamente al giorno, con 2.782 insegnamenti attivati, 202 sedute di laurea che hanno visto incoronati d'alloro telematicamente 1.510 studenti mentre altri 7.916 hanno sostenuto esami tramite personal computer. «A questa situazione abbiamo reagito spontaneamente, tutti insieme, dimostrando, ancora una volta, come la forza di una grande istituzione è l'insieme delle persone che ne fanno parte ha detto Rizzuto - e ne condividono ideali ed obiettivi».

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA