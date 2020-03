L'INIZIATIVA

VO'«Ci libereranno o no?» è la domanda che rimbalza tra gli abitanti del paese, timorosi che la quarantena possa essere prorogata. Anche alla luce della decisione presa ieri dal governo di far slittare al 16 marzo la riapertura delle scuole. Dopo undici giorni di quarantena, l'isolamento inizia a pesare. La voglia di avere risposte certe e di tornare alla normalità è tanta. Per questo ieri è continuata la raccolta firme a sostegno delle categorie economiche, in particolare del popolo delle partite Iva.

L'altro giorno commercianti, artigiani, coltivatori diretti, liberi professionisti avevano fatto quadrato compatto mettendo nero su bianco le richieste da avanzare al governo centrale e regionale, alle associazioni di categoria e ai vertici dell'Ulss 6 Euganea. Quattro le istanze sollevate: sapere con certezza quando finirà la quarantena, defiscalizzazione per l'intero 2020, rilancio del territorio attraverso fondi speciali ad hoc e rassicurazione sul fatto che chi entra in contatto con gli abitanti e i prodotti di Vo' non ha nulla da temere.

Ai primi quaranta firmatari, ieri si sono aggiunte decine di altre firme, raccolte in piazza Liberazione, superando le cento sottoscrizioni. Nel frattempo un decreto emanato dal governo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo prevede multe fino a 60 mila euro proprio per chi chiede l'inutile certificazione virus free. «Finalmente un provvedimento che difende le nostre produzioni e mette nero su bianco che nessuno può arrogarsi il diritto di chiedere certificazioni sanitarie inesistenti o di rifiutare le merci accampando motivazioni inaccettabili» afferma Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova - già la scorsa settimana delle aziende si sono viste rimandare indietro o rifiutare alcune spedizioni di vino, sentendosi chiedere l'esibizione di certificati inesistenti. Stimiamo perdite sull'ordine di alcune decine di milioni di euro, solo gli agriturismi ci stanno rimettendo 100 mila euro al giorno. Ora è permesso lo scambio di merci con la zona rossa ma auspichiamo un'ulteriore semplificazione nel movimento di merci e persone».

Dal varco uno transitano non soltanto merci ma anche esempi concreti di solidarietà. Ieri pomeriggio l'associazione dei commercianti di Este ha fatto recapitare in Comune un mazzo di rametti di mimose da regalare alle donne di Vo' per la Festa della donna. Intanto continua la distribuzione dei pacchi-spesa con i generi alimentari donati dall'azienda Despar. E rimane attivo lo sportello di supporto psicologico attivato da una professionista che si è messa a disposizione dei propri concittadini. Finora c'è stata una discreta affluenza: ne hanno beneficiato una decina di persone, oltre ai dipendenti comunali e ai membri dell'amministrazione, su cui ricade gran parte del fardello della gestione di questa emergenza. Per tenere alto il morale e veicolare anche attraverso i social l'immagine di un paese che resiste e continua a vivere nonostante tutto, ieri un gruppo di vadensi si è dato appuntamento per scattare una foto di gruppo attorno all'adesivo in formato gigante con la scritta «Sì sono di Vo'» che da giorni spopola in paese.

