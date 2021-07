Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I COMMERCIANTIPADOVA C'è chi fa un giro di perlustrazione, chi sa già con estrema precisione cosa comprare. E tra i negozianti il sorriso è sempre più ampio, più che altro perché il movimento che si è visto ieri in città fa tornare pensieri positivi alla mente.«Una ripresa è possibile dice Gigi Briscagin, titolare di Box Uomo in via Fiume Persone che passeggiano e vengono in negozio ce ne sono, mi fa pensare che la voglia di...