I commercianti dopo l'assalto al centro «Bene i bar, meno gettonati i negozi»

IL BILANCIOPADOVA «È andata bene ma poteva andare ancora meglio». Si era espresso così il presidente dell'Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin, mentre il weekend dell'Immacolata era ancora in corso. Archiviato il fine settimana, il giudizio nel suo complesso rimane tale perchè trova conferme nell'afflusso di tantissima gente in città nonostante il blocco degli Euro 4. Un discorso analogo vale per i centri della provincia, anch'essi mèta di molta gente nei due giorni di festa.«Innanzitutto dobbiamo ringraziare il tempo - commenta Bertin...