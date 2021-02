I COMMENTI

PADOVA «La manifattura ha dimostrato ancora una volta di essere fondamentale per lo sviluppo e la tenuta economica e sociale del nostro territorio e del Paese, determinante per tirare fuori gli altri settori da questa situazione difficile, così come per rendere sostenibile il debito pubblico». È il primo commento di Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Venetocentro, davanti ai dati dell'analisi congiunturale. «L'emergenza ne ha messo in evidenza la capacità di reagire - prosegue Destro - ma ha anche accelerato la necessità di compiere un ulteriore salto di qualità, sostenuto dall'innovazione e sostenibilità, che sta disegnando una manifattura completamente diversa dal passato. Questa nuova industria è ancora la solida piattaforma su cui investire e ancorare le politiche per la ripresa post Covid. Ecco perché ci auguriamo che l'industria torni centrale nelle scelte di politiche economiche in Italia e in Europa. La caratura del presidente Mario Draghi è garanzia: di visione, di pianificazione e di credibilità. Proprio ora in cui siamo davanti alla più grande opportunità di cambiare l'Italia con il PNRR, servono responsabilità e competenze. Un governo che rafforzi la fiducia dei cittadini e delle imprese e che sia in grado di mettere a terra l'esecuzione dei progetti e riforme e degli ingenti fondi che l'Europa ci ha messo a disposizione con il Recovery Fund. Una priorità - chiude - che auspichiamo coaguli il più ampio e solido sostegno della politica all'azione del nuovo governo, anche per uscire rapidamente da questa pandemia con un piano vaccini più efficace e organizzato».

«I risultati evidenziano la solidità e resilienza del sistema produttivo - commenta Federico Zoppas, consigliere delegato di Assindustria Venetocentro per l'Ufficio Studi -. La pandemia ha sconvolto le aspettative dell'industria, ma il sistema ha tenuto. Le imprese industriali del nostro territorio hanno fronteggiato una crisi inaspettata e velocissima e fatto da argine sociale. Alla resistenza si è affiancato anche il cambiamento. Nel progressivo recupero dai mesi estivi, c'è stata la capacità di adattamento, la diversificazione, la riorganizzazione di processi, metodi e catene del valore. Una trasformazione faticosa e silenziosa che vediamo nei numeri, non certo positivi, ma che oggi fanno da barriera, contenendo danni anche peggiori, e mostrano la forza dei nostri fondamentali. Un ruolo che vogliamo rivendicare con forza e che è di imprenditori e lavoratori insieme».

Ma per una vera ripartenza serve altro. «Serve - spiega Zoppas - un sostegno strategico per la manifattura, investimenti nelle filiere, sull'istruzione, i giovani e l'innovazione a cominciare dalla transizione digitale e sostenibile». «C'è un altro dato che merita rilevare - aggiunge - È la maggioranza di imprese sane impegnata a difendere il lavoro, ad aumentarlo in molti casi, e che va messa in condizione di riorganizzarsi. È tempo di una riforma degli ammortizzatori che sposti le risorse dall'assistenza alle politiche attive, cioè formazione e ricollocamento».

G.Pip.

