I COMMENTI

PADOVA Il primo a prendere la parola sulla scia dei dati evidenziati dalla ricerca commissionata dalla Camera di Commercio è stato Roberto Marcato, assessore regionale alle attività produttive, impegnato in prima persona nei progetti per risollevare le imprese venete. «Dobbiamo fare presto per riuscire a salvare le aziende del nostro territorio - ha esordito - anche perché in zona, e abbiamo le prove, hanno fatto la loro comparsa dei lazzaroni che cercando di prendere per il collo gli imprenditori. Purtroppo la mafia approfitta di queste situazioni, ma noi faremo di tutto per evitare infiltrazioni nel Veneto». «Padova - ha aggiunto l'esponente del Carroccio - ha una grande Università, una delle più importanti al mondo. Sa fare innovazione e ricerca che in questo momento sono i presupposti per risollevare il mondo dopo la pandemia. Sempre qui, inoltre, c'è una Fiera importante che deve unire la vocazione espositiva a quella di polo per l'innovazione, in maniera da diventare un catalizzatore per l'economia internazionale. Noi come Regione siamo pronti a fare la nostra parte e a investire ancora una volta somme significative per lo sviluppo di progetti di grande interesse, convinti che questo sia l'habitat ideale per una trasformazione tecnologica con ricadute non solo nel nordest, ma in tutto il Paese. Due anni fa avevamo presentato le Rir, Reti innovative regionali, da 70 milioni di euro, e a giorni al Bo illustreremo le nuove linee di intervento, che stavolta tengono conto del Covid, e quindi delineano nuove traiettorie di interesse: sto parlando di altri 20 milioni di euro da utilizzare sempre per ricerca e innovazione, ma per le imprese. Abbiamo raschiato il fondo del barile, ma siamo riusciti a mettere insieme anche 20 milioni e 600 mila euro da concedere a fondo perduto a bar, ristoranti e altre attività messe in ginocchio dal virus».

Il presidente camerale, invece, si è soffermato sulle motivazioni che hanno indotto l'ente da lui presieduto a commissionare la ricerca. «Con questo incontro - ha detto infatti Santocono - abbiamo voluto cogliere il sentiment delle imprese. Dall'analisi emerge che la loro preoccupazione è maggiore rispetto a quella che potevamo immaginare. I numeri, però, lasciano trasparire anche un moderato ottimismo, nonostante il ritorno della pandemia in Cina e a Roma abbia riacceso l'allarme tra gli imprenditori, che temono un secondo lockdown. Altro elemento di preoccupazione è che non si sa se e quando arriveranno i soldi dal Governo. Un quadro di incertezza determina pure oscillazioni della Borsa». «L'indagine - ha proseguito il presidente - comunque, ci permette di capire cosa chiedono le imprese alla Camera: ad esempio, da parte loro c'è un grande interesse per una maggiore digitalizzazione, per una semplificazione della burocrazia e per arrivare a ottenere delle vie più brevi per l'accesso al credito. Abbiamo messo a disposizione delle aziende 5 milioni di euro per sostenere queste loro necessità. Padova ha il dovere di diventare un polo dell'innovazione tecnologica e quindi stiamo accelerando l'avvio del Competence center e del distretto di Ingegneria all'interno della Fiera, la cui inaugurazione sarà nel 2021».

Il sindaco, invece, ha posto l'accento sulla carenza di risorse. «Non ci sono soldi - ha ricordato Sergio Giordani - abbiamo un buco da 24 milioni per i mancati introiti durante la quarantena e ne sono arrivati solamente 4,6. Invece gli investimenti sono imprescindibili per rilanciare Padova sia dal punto di vista turistico, perchè è necessario mettere in atto una colossale operazione di marketing per richiamare ospiti, che commerciale. Ribadisco che l'arrivo dei turisti è fondamentale per le straordinarie ricadute che ha sull'indotto. Comunque abbiamo una città bellissima, fortemente attrattiva: sono certo, quindi, che la squadra, composta da Comune, Regione, Provincia, Università, Camera di Commercio e Fondazione, lavorando insieme, sarà capace di rilanciarla come merita».

Il primo cittadino, dunque, ha chiamato in causa, ringraziandola apertamente, proprio la Fondazione, al cui vertice c'è Gilberto Muraro, il quale ha osservato:«Noi ci siamo sempre e proprio domani (oggi per chi legge) il nostro cda delibererà la concessione di contributi al Comune da destinare alle manifestazioni culturali estive, ma anche alle necessità di tutti gli altri assessorati».

Ni.Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA