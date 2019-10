I comitati rialzano la testa: «In città c'è troppo degrado»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FENOMENOPADOVA È in atto la rinascita dei comitati di quartiere. Spuntati come funghi agli inizi degli anni 2000 per combattere il degrado, da un anno a questa parte sono tornati in auge: obiettivo ancora una volta la lotta allo spaccio e alla microcriminalità. Ma il modello è stato preso ad esempio per affrontare anche altri problemi, come la viabilità. E proprio venerdì sera è stato costituito il comitato Rondò San Lazzaro, per dire no alla doppia linea ferroviaria. Ma tornando al tema del degrado chi nell'ultimo anno ha inciso...