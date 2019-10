I colleghi: «Due istituzioni culturali di questa città»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE CARRIEREPADOVA Dicevi Granello e i presenti si alzavano in piedi. Perché quel cognome, fino a una quindicina di anni fa conosciutissimo in città, era sinonimo di cultura, con la C maiuscola.Tanto che quei due fratelli, Gianfranco e Giorgio erano stati seduti in cattedra a Padova per decenni. Professori di scuola superiore, Gianfranco umanista laureato a Padova in Storia medievale e filosofia, noto per un'importante scoperta archeologica a Borgo Valsugana, Giorgio a Venezia in ingegneri. Entrambi dediti all'insegnamento fino a quando, a...