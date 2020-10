I COLLEGHI DELLA VITTIMA

PADOVA Che non si trattasse di un'aggressione per ragioni legate alla sua professione di avvocato lo si era capito subito. All'ora di pranzo era stato il collega Niccolò Ghedini, accompagnata dall'altra legale del famosissimo studio di via Altinate Paola Rubini, a sgombrare il campo da possibili equivoci: «Posso affermare che l'avvocato Longo non conosceva i suoi aggressori - ha dichiarato - sono due perfetti sconosciuti nei confronti dei quali si riserva evidentemente ogni azione giudiziaria. Fin dal primo momento ha percepito le intenzioni tutt'altro che pacifiche di queste due persone, hanno avuto un approccio veemente nei suoi confronti. Purtroppo dalle parole sono passati ben presto ai fatti».

«Posso confermare - ha aggiunto Ghedini - che l'avvocato Longo ha un regolare porto d'armi ed ha utilizzato la pistola sparando due colpi in aria dopo che i due sconosciuti hanno iniziato a prenderlo a pugni e schiaffi. Poi l'arma gli è stata sottratta e portata via».

Dopo l'aggressione il legale è stato accompagnato al pronto soccorso con l'ambulanza del Suem. Avrebbe dovuto trascorrere la notte in ospedale. I medici gli hanno consigliato il ricovero ma Piero Longo ha preferito tornare a casa nonostante il volto tumefatto ed una sospetta frattura alla regione orbitale.

Ieri chi gli ha fatto visita ha trovato un uomo estremamente provato che faticava a parlare a causa dei fortissimi dolori al volto. Ieri pomeriggio Longo ha però dovuto recarsi nuovamente all'ospedale per una Tac di controllo. Sarebbero state escluse complicazioni a livello encefalico ma i sanitari hanno stavolta ritenuto necessario il ricovero per completare una serie di accertamenti. Il legale è stato trattenuto in osservazione in Azienda ospedaliera in maniera da poter valutare il decorso clinico nelle prossime 48-72 ore.

Longo era contrariato per questa decisione dei medici, suggerita dall'età avanzata del paziente, ma è stato costretto ad adeguarsi. É probabile a questo punto che la prognosi iniziale di una ventina di giorni sia destinata ad aumentare. Molti i messaggi di vicinanza e di solidarietà pervenuti a Longo nelle ultime ore, compreso quello del sindaco Giordani.

