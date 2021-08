Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIA/2PADOVA «Dopo i mesi neri del Covid ora non possiamo lamentarci, anche con la presenza del Green pass. Siamo fortunati: riusciamo a occupare anche i posti esterni e le persone collaborano. E per fortuna, visto che per buona parte del giorno possiamo avere solo pochissimi tavolini risicati all'esterno».Massimo Barbiero porta avanti il Caffè Goppion di piazza delle Erbe, locale molto noto per i frequentatori delle piazze...