TEOLO Tutti in gruppo, appassionatamente. Nella domenica in cui, dopo il tutto esaurito di otto giorni fa, ristoranti ed agrituristmi hanno chiuso i battenti limitandosi solo all'asporto, sono stati i cicloamatori e i podisti i padroni assoluti dei colli. Nonostante la giornata imbronciata sin dalle prime ore del mattino, le piste ciclabili ed i sentieri dei Colli si sono ben presto riempiti di presenze arrivate a quota record attorno all'ora di pranzo. La parte del leone, ovviamente, sulle strade che conducono alle cime degli Euganei, l'hanno fatta i cicloamatori. «Il loro controllo ha spiegato Albino Corradin, comandante della Polizia locale di Monselice e Galzignano è stato davvero faticoso innanzi ad un numero che sicuramente sarà stato il triplo rispetto alle altre domeniche. Abbiamo dovuto intervenire più volte lungo le tappe di sosta degli itinerari più battuti dai cicloamatori per imporre lo smembramento di gruppi composti anche da una quarantina di persone». Il lavoro degli agenti della polizia locale è stato coadiuvato dalle unità dei Carabinieri della Compagnia di Abano in servizio sui Colli, e si è protratto per l'intero arco della mattinata. Il contenimento non ha comunque condotto ad alcuna sanzione. Fra gli spettatori un po' indispettiti del disordinato assalto dei ciclisti di ieri mattina c'è stato anche il sindaco di Teolo, Moreno Valdisolo. «Ho visto passare ha detto - un gruppo dietro l'altro di biciclette davanti alla mia abitazione, lungo la strada dei colli. L'indisciplina era la stessa di ogni domenica, con l'occupazione dell'intera carreggiata e problemi di ogni tipo al traffico». Proprio per evitare situazioni di assembramento e prevenire possibili problemi di carattere igienico sanitario, il primo cittadino di Teolo era passato nei giorni scorsi alle vie di fatto, seccando le fontanelle d'acqua lungo il percorso dei cicloamatori, a cominciare dalla fontana del ciclista a Teolo Alta. «Temevamo molto gli assembramenti spiegato Valdisolo ma evidentemente la misura non è stata sufficiente rispetto a quanto abbiamo assistito». Stessa scena si è presentata anche a Galzignano, dove intere comitive di cicloamatori hanno improvvisato soste di gruppo davanti ai bar del centro del paese. «Per fortuna ha spiegato il sindaco Riccardo Masin le ricadute sotto il profilo dell'abbandono dei rifiuti, come i bicchieri dei caffè d'asporto, sono state abbastanza contenute. Per molti dei nostri esercenti, tuttavia, l'assenza dei ciclisti nelle prossime domeniche in rosso si farà sentire. Le consumazioni ai bar o ai negozi di alimentari ogni domenica sono consistenti, al pari di quelle nelle trattorie ed agriturismi». Se i ciclisti hanno voluto celebrare a loro modo l'ultima domenica di libertà, i ristoratori hanno invece sperimentato nuove tecniche per l'attività alternativa. E qualcuno l'ha fatto con successo. «Abbiamo lanciato in un nostro locale gemello ad Abano spiega Andrea Legnaro, comproprietario della Trattoria da Ballotta a Torreglia le grigliate per asporto, che hanno attratto numerosi clienti della città termale. Altrettanti clienti li abbiamo accontentati noi con l'asporto. La formula promette bene. E quello che ci auguriamo per le prossime domeniche blindate in zona rossa».

Lucio Piva

