PADOVA Sono entrati in servizio ieri. Praticamente d'urgenza, con il compito di implementare la gestione dell'emergenza sanitaria da Covid, assistendo e monitorando a domicilio i contagiati. Per far fronte alla crescente onda d'urto della pandemia, infatti, l'Ulss 6 Euganea ha assunto a tempo determinato 37 medici Usca, Unità speciali di continuità assistenziale. L'organico, quindi, sale a quota 117, tra quelli utilizzati nei siti dove si effettuano i test e gli altri dislocati sul territorio. Si occuperanno in particolare dei malati che non necessitano di ricovero, anche se affetti dal Coronavirus. Daranno un apporto anche nell'esecuzione dei tamponi, sia antigienici rapidi che molecolari, nei Distretti socio-sanitari, all'Euganeo e nella tecnostruttura di Schiavonia.

I NUMERI

L'inserimento dei medici Usca avrà pure l'effetto di velocizzare e razionalizzare l'attività di diagnosi precoce e di prevenzione, in una fase in cui i dati si rivelano preoccupanti. Il potenziamento dell'organico è stato voluto da Domenico Scibetta, direttore generale dell'Ulss 6. «Stiamo dando il massimo - ha spiegato - per far fronte all'emergenza: noi governiamo la risposta, non la richiesta di tamponi, e lo facciamo mettendo in campo nuove risorse umane e flessibilità organizzativa, spingendo sulla capacità di essere duttili nel modulare la risposta sanitaria in funzione della domanda».

LA RISPOSTA

«Gli asintomatici e paucisintomatici in isolamento domiciliare - ha aggiunto - sono sempre di più e anche per quanto riguarda i punti tampone, essendo ad accesso libero per agevolare l'utenza, la pianificazione a monte varia al modificarsi della richiesta. I nuovi medici Usca lavoreranno in squadra, con senso del dovere e flessibilità. La normativa, che prevede l'effettuazione dei tamponi anche per i nostri 579 medici di medicina generale, nella loro sede ambulatoriale, agevolerà l'organizzazione e la risposta alla cittadinanza».

LO SPECIALISTA

Ora solo nella terapia intensiva dell'Azienda ospedaliera universitaria ci sono 18 pazienti con il Covid, con un'età media di 60 anni, di 10 più bassa rispetto a quelli della prima fase, mentre in estate c'erano anche quarantenni. A elencare i dati è Giampiero Avruscio, primario di Angiologia, il quale ha poi detto quali siano, da medico ospedaliero, le sue preoccupazioni. «I malati oggi in rianimazione - ha annotato - non potranno essere dimessi fra 2 o 3 giorni, come chi è colpito da infarto, o ha subito un intervento, ma sono destinati a rimanervi a lungo, addirittura mesi, perché nella fase acuta del Covid, alla polmonite possono aggiungersi trombosi, embolia polmonare, o le tre patologie insieme. Nel contempo, ci sono altri malati che necessitano della rianimazione. Ora i posti ci sono, ma bisogna correre ai ripari, prima che sia tardi». «E' necessaria la sorveglianza sanitaria - ha aggiunto - quella che ha consentito, nel periodo critico, agli 8mila ospedalieri di contagiarsi in numero minimo, pur continuando a lavorare. Quindi, se si impongono per esempio prescrizioni a scuole e ristoranti, bisogna farlo anche per i trasporti. I miei timori riguardano non tanto l'evoluzione della malattia dei ricoverati, bensì la salute della popolazione, perché, se in tre giorni sono raddoppiati i malati in terapia intensiva, qualcosa non va».

I SINDACATI

Sulla situazione si registrano poi gli interventi dei sindacati. La Cigil sostiene che addetti a ristorazione e pulizie sono a rischio e chiede che abbiano più mascherine, la possibilità di sanificare le tute e facilitazioni per i tamponi. La Cisl, invece, dato che l'ospedale di Schiavonia è tornato Covid Hospital, sollecita nuove assunzioni e lo sblocco del tetto di spesa per il personale.

Nicoletta Cozza

