PADOVA «A parte un leggero indolenzimento al braccio, sto benissimo». Domenico Crisarà, neo presidente dell'Ordine dei medici di Padova e segretario provinciale della Fimmg, l'altro ieri ha fatto il vaccino anti-Covid. L'adesione dei camici bianchi alla campagna vaccinale sfiora il 96%. La settimana scorsa dalla sede dell'Ordine Crisarà aveva annunciato provvedimenti disciplinari contro eventuali colleghi no-vax. «I punti di riferimento sono l'Oms, l'Aifa, il Ministero della Sanità e l'Iss specifica Crisarà - Dato che queste organizzazioni sono schierate sull'efficacia del vaccino al 95%, la necessità di vaccinarsi non può essere messa in discussione».

I medici di medicina generale ora chiedono di essere coinvolti nella distribuzione del vaccino alla popolazione. «Al di là della capacità di vaccinare un numero altissimo di persone dice Crisarà - la medicina generale ha anche la possibilità di identificare i pazienti appartenenti alle categorie a rischio con maggior facilità dei sistemi distrettuali e aziendali, riuscendo così a stabilire le priorità. Noi al momento non siamo stati minimamente coinvolti nel piano vaccinale nazionale. C'è una novità dalla Conferenza Stato-Regioni, nella quale le Regioni hanno espresso la volontà di coinvolgerci. Staremo a vedere. Nel momento in cui la Regione paleserà questa volontà, noi saremo pronti».

La speranza, dunque, è che la situazione si sblocchi. «In un mese e mezzo i medici di famiglia hanno vaccinato l'80% dei padovani che avevano diritto all'anti-influenzale sottolinea -. Se vogliamo che la vaccinazione anti-Covid sia efficace e rapida, non vedo come si possa fare a meno di noi. Ci vuole una campagna di sensibilizzazione e informazione, chi ha dubbi chiedA rassicurazioni al medico di famiglia. Non possiamo aspettare marzo, serve organizzarsi sin da subito. I medici di base non sono strutturati come un ospedale, contano solo sulle proprie forze e su poche risorse, per cui serve al più presto un progetto chiaro».

Qualche perplessità nasce anche dal territorio. «Io mi offrirei volentieri per la campagna anti-Covid, come già accade con l'anti-influenzale, ma ho qualche dubbio dichiara Chiara Salotti, medico di medicina generale a Cadoneghe Sappiamo bene che non si tratta di vaccini qualunque: sono due dosi somministrate a distanza, hanno metodi e tempi di conservazione specifici. Serve un'organizzazione consona».

La dottoressa Salotti ha in carico circa 1.500 assistiti. «L'aspetto più complesso è riuscire ad assistere entrambe le categorie di pazienti, covid e non covid sottolinea - senza tralasciare nulla. Lavoro dieci ore al giorno, sei giorni su sette. E' dura, soprattutto quando a casa hai una famiglia e dei bambini piccoli. Anche se la mia giornata gira intorno al Covid, perché mi occupa diverse ore, ho sempre più di mille assistiti con patologie comuni che non sono sparite e che hanno bisogno di risposte». L'impegno è pesante. «Quando c'è un sospetto Covid, organizzo il tampone rapido. O lo faccio io o mando il paziente ai punti tampone predisposti dall'Ulss. Se è positivo, sento lui e i familiari quotidianamente in modo da valutare l'evoluzione clinica, predispongo l'isolamento e gestisco l'assenza dal lavoro. Se peggiora contatto le Usca per la visita a domicilio. Seguo gli assistiti anche dopo la dimissione dall'ospedale».

