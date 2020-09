Novità di questa edizione, l'acquisto dei biglietti. E' possibile farlo come sempre in Fiera (biglietteria di via Tommaseo fuori dal padiglione 1) al prezzo di 10 euro oppure, preferibile, online - al prezzo di 8 euro. Sul sito http://www.antiquariapadova.com/ è attiva la sezione E' arrivato il biglietto online con semplici istruzioni per ricevere il biglietto via email (da stampare o fotografare col cellulare per esibirlo all'ingresso). Chi invece ha diritto alle riduzioni di legge, deve recarsi in biglietteria. La Fiera inoltre ha predisposto un rigido protocollo. Presidi agli ingressi per evitare assembramenti, controllo della temperatura, grande disponibilità di gel disinfettanti. E una volta all'interno corridoi ampi per garantire il distanziamento, la pulizia giornaliera e la sanificazione costante delle aree comuni, impianti di aerazione costantemente manutentati, totem e display informatici sulle misure di sicurezza sanitaria, presenza costante dello staff per monitorare il rispetto delle norme e offrire informazioni. Anche nelle aree di ristorazione la disposizione dei tavoli conserverà il rispetto delle regole anti Covid e per quanto riguarda i servizi igienici ci sarà, oltre alla pulizia costante, un estrattore d'aria sempre in funzione. Se ci fosse un'emergenza ci sono dei locali appositamente preparati e comunque un presidio medico fisso. In caso di situazioni potenzialmente sospette si attiverà il piano di emergenza. Queste precauzioni recepiscono in pieno le linee guida elaborate da Aefi (associazione esposizioni e fiere italiane)

