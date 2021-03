LA SENTENZA

PADOVA Le limitazioni ai plateatici e agli ombrelloni imposte dal Comune ai bar delle piazze hanno una efficacia limitata all'anno di concessione. Quindi manca l'interesse a ricorrere per un danno permanente se la concessione, valida per quell'anno, è scaduta. Poi, chiedere 50mila euro di danni sul fatturato quando in epoca Covid si è fatto un accordo per allargarli e tamponare la crisi dei guadagni, non è ammissibile. Questa la filosofia che ha portato i giudici del Tar a bocciare il ricorso del bar Caramel, tramite la società Life snc, contro i provvedimenti assunti dal Comune nell'estate del 2019 e che tendevano a restringere le superfici date ai pubblici esercizi.

L'INIZIO

Tutto era avvenuto su sollecitazione della Sovrintendenza - famosa la frase dell'ispettore di zona Edy Pezzetta le piazze non sono delle sale da pranzo - che aveva preceduto la lettera al Comune. In pratica la Sovrintendenza chiedeva rispetto anche per chi non si siede ai tavolini, intendendo il suo diritto di passare e godere della piazza, quanto almeno quello per i monumenti sempre più nascosti alla vista dal proliferare degli ombrelloni. Risultato, 80 bar dentro le mura fuorilegge.

LE REAZIONI

I baristi si erano incattiviti proprio su quest'ultimo aspetto che li privava delle coperture in estate. Poi si era giunti a un compromesso con un regolamento orario e stagionale. Infine ci ha pensato il Covid a tagliare le aperture a tutti. Tanto che il 13 maggio dell'anno scorso anche la Sovrintendenza aveva benedetto un accordo con il Comune per allargare le superfici in chiave anticrisi. Ma solo temporaneamente. Alla fine di aprile 2021 la deroga finirà.

Nel frattempo però la crociata legale dei baristi era partita. Almeno dieci gli esercizi ricorsi ai giudici in prima istanza (seguiti da altri 3) con i quali si era schierata anche l'Appe poi coinvolta nella stesura del nuovo regolamento.

Da allora comunque i plateatici per avere la concessione devono essere, preferibilmente, in aderenza all'edificio e armonici al disegno architettonico del palazzo. Insomma no al plateatico a distanza, ad esempio quello del bar di una via limitrofa che dà sulla piazza, o che si trova ad alcuni metri. Inoltre per non alterare la visuale nello spazio delle piazze non sono ammessi ombrelloni né elementi verticali riscaldanti. A meno che non siano adiacenti agli edifici. Su questa norma dopo varie trattative si è arrivati al compromesso: via libera all'installazione degli ombrelloni a giugno, luglio, agosto e settembre dalle 11.30 alle 19, sia in piazza dei Signori, sia per i due caffè, Vergnano e Goppion, di piazza Erbe. Due ore in più di prima. Però, nel resto dell'anno potranno avere solo il plateatico, esclusi i mesi di novembre, dicembre gennaio e febbraio, nei quali non sarà concesso nulla.

BRESSA

L'assessore al Commercio, Antonio Bressa: «La sentenza del Tar conferma la correttezza del lavoro svolto dall'amministrazione comunale nel processo di regolarizzazione dei plateatici determinato dalla Soprintendenza. In particolare si riconoscono tutti gli sforzi che sono stati fatti per gestire questo processo andando comunque incontro alle legittime esigenze degli esercenti, ora anche con le deroghe previste per il Covid. Per questo il ricorso oltre a essere considerato in parte improcedibile è, nella parte in cui si chiede il risarcimento, anche esplicitamente respinto».

Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

