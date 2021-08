Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN CITTÀPADOVA «E lei, ce l'ha il Green pass?». È la risposta di un cliente del bar Goppion di piazza delle Erbe alla richiesta del titolare di esibire il certificato per consumare all'interno del locale.Comincia così il primo giorno di Green pass obbligatorio a Padova nel mondo degli esercizi commerciali. Un mondo che per buona parte metterà in pratica la norma, mentre qualcuno già dice che non lo chiederà. Altri, per evitare...