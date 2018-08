I bandi e le soffiate: primi sospetti nel 2016

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAPADOVA La cooperativa ex Ecofficina aveva una talpa in Prefettura a Padova. Il pubblico ministero Federica Baccaglini non ha alcun dubbio: la talpa dell'ex Ecofficina, oggi Edeco, era Tiziana Quintario, che aveva l'incarico della gestione dei migranti, della predisposizione di bandi e contratti.Dal 2015 il pubblico ministero e i carabinieri del Nucleo investigativo hanno controllato tutti i rapporti tra il funzionario della Prefettura e i responsabili della cooperativa. E la conferma viene anche dalle intercettazioni. In una...