PADOVA Manca ormai una settimana all'avvio delle vaccinazioni per la popolazione anziana. L'Ulss 6 Euganea e le amministrazioni comunali stanno ultimando l'allestimento delle sei sedi individuate per la somministrazione. In città sono stati indicati i padiglioni della Fiera in via Tommaseo, già predisposti ad accogliere per primi gli over 80. A Cittadella la sede di vaccinazione è nel palasport, ubicato tra lo stadio Tombolato ed il Centro nuoto Cittadella. É pressoché pronta. Lo spazio, di proprietà della Provincia, è ideale. Permette distinte aree di accesso ed uscita per i cittadini ed ha ingressi di servizio per il personale. Gli spazi interni garantiscono il distanziamento e la riservatezza per le fasi di vaccinazione e ci sono numerosi locali di servizio, a cominciare dall'infermeria. A disposizione, sia nell'area che nelle immediate vicinanze, decine e decine di posti auto. L'organizzazione curata dall'Ulss 6 Euganea si avvale per l'assistenza dei volontari della Croce rossa italiana del Comitato di Padova che ha una sede anche a Cittadella. Saranno loro ad effettuare misurazione della temperatura, igienizzazione e accompagnamento. Saranno presenti una squadra di primo soccorso ed un'ambulanza per ogni necessità. Cittadella, grazie alle associazioni del trasporto sociale, metterà a disposizione un servizio gratuito su prenotazione.

Sono ormai conclusi i lavori di allestimento anche all'ex ospedale di Monselice. Ad essere adibito a Cvp Centro di vaccinazione della Popolazione - per lo svolgimento della campagna di massa è stato il piano terra dell'ex struttura ospedaliera, dove una volta si trovavano i locali per la dialisi. «La struttura era praticamente già pronta e questo ha permesso di eseguire in questa fase solamente degli interventi di manutenzione ordinaria, per una spesa che complessivamente è stata piuttosto contenuta spiega il responsabile del Distretto Padova Sud, il dottor Carlo Stecchini è stata fatta una pulizia profonda degli spazi, che comunque non venivano usati da molto tempo, e sono stati svolti interventi di manutenzione dei filtri. È quindi stata verificata l'impiantistica e non sono stati fortunatamente riscontrati problemi. Ora è davvero tutto pronto: si comincia con i nati dal 1941 in su». Non è ancora stato comunicato in quali giorni il centro sarà operativo, ma alcune indiscrezioni indicano nei pomeriggi di lunedì e mercoledì quelli in cui potrebbe essere attivo il punto vaccini.

Tra le sei sedi vaccinali c'è anche il Chiostro degli Zoccoli di Este, polo congressuale e culturale di cui è proprietaria l'Ulss 6. Il Comune, che ha in concessione parte degli spazi, ha messo a disposizione della campagna vaccinale cinque stanze. L'amministrazione comunale ha verificato che gli ambienti fossero idonei, provvedendo agli opportuni controlli in termini di agibilità e sicurezza. E si farà carico delle spese relative alle utenze. Gli ambienti sono stati attrezzati dall'Ulss con gli arredi e gli strumenti necessari alla somministrazione del vaccino, a partire dal frigorifero, indispensabile a mantenere la catena del freddo. Per le persone che a partire dal 15 febbraio raggiungeranno il punto vaccini non ci sono problemi di parcheggio perché a due passi c'è il park Alessi, gratuito e ampliato di recente. Per gli anziani che hanno difficoltà a raggiungere il punto vaccini, l'amministrazione sta pensando di potenziare il servizio di trasporto già dedicato alla terza età.

In corso i preparativi del centro unico per le vaccinazioni anche nel comprensorio Piovese. La sede ideale sarà il palasport Borgo Rossi di Piove di Sacco. Vi faranno riferimento i dieci Comuni della Saccisica e Ponte San Nicolò. «Le attività di allestimento sono in fase di ultimazione - spiega il sindaco di Piove Davide Gianella - il primo giorno di esercizio del centro è stato fissato per mercoledì 17 febbraio». Se per i piovesi i disagi sono limitati, più evidenti potrebbero essere per chi abita negli altri paesi, soprattutto per gli anziani che non hanno mezzo di trasporto. «Sicuramente ci attrezzeremo per accompagnarli» spiega il primo cittadino di Brugine Michele Giraldo, mentre il collega di Legnaro Vincenzo Danieletto aggiunge: «Credo che coinvolgeremo alcune associazioni di volontariato». Anna Pittarello, sindaco di Bovolenta sottolinea che «gli interessati non sono tantissimi nel nostro Comune e saremo di supporto con l'assistente sociale, anche se ancora siamo in attesa dell'ufficialità da parte dell'Ulss 6 di poter afferire a Piove di Sacco».

Tutte le amministrazioni comunali sono al lavoro per garantire un efficiente servizio di trasporto verso i rispettivi punti vaccino. Trasporti gratuiti saranno assicurati agli anziani di Albignasego che dovranno recarsi a Padova. Lo conferma il sindaco Filippo Giacinti: «Albignasego ha predisposto una rete di trasporto gratuito dedicato alle persone che avessero difficoltà a raggiungere la Fiera di Padova con mezzi propri. Ci avvarremo della collaborazione dei volontari e delle associazioni della rete di solidarietà, ma metteremo a disposizione, in caso di necessità, anche alcuni pullman di una ditta di trasporto, sostenendone i relativi costi». Il servizio va prenotato almeno tre giorni prima della data di vaccinazione telefonando al numero 0498042257, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14.

