I 4 minuti che hanno cambiato la storia

LA VITTORIA DI GLPADOVA La storia della fiera di Padova è cambiata in quattro minuti l'1 febbraio del 2005. Merito di un rilancio che i francesi di Gl Events mandarono via fax appena quattro minuti prima che scadesse l'asta, scatenando le proteste dell'altra cordata concorrente formata dalle fiere di Verona e Vicenza. In mezzo anche una partita politica. Zanonato aveva costruito l'alleanza con i francesi insieme al presidente Macola, mentre il presidente della Regione sosteneva gli scaligeri. L'offerta francese in busta chiusa arrivò alle 17...