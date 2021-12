LE INIZIATIVE

PADOVA Non si arrendono i 44 sindaci della bassa padovana che rialzano la testa nonostante il primo inascoltato appello davanti all'ospedale di Schiavonia di inizio mese.

L'Ospedale Madre Teresa di Calcutta è stato dichiarato Covid Hospital per l'ennesima volta. Poco importa se è l'unico ospedale a servire tutti gli utenti della bassa, visto che Monselice ed Este sono stati chiusi a favore di un unico grande plesso ospedaliero. Due le mobilitazioni previste: la prima questo sabato alle 10 nel quale prederanno parte al sit-in per salvare Schiavonia organizzato dal personale sanitario del nosocomio in seguito alla raccolta firme online Salviamo l'ospedale di Schiavonia.

L'altra verrà fatta il giorno di Santo Stefano: il 26 infatti i sindaci della Bassa intendono promuovere una manifestazione che coinvolga tutto il territorio e tutti i cittadini sempre davanti all'ospedale chiedendo a gran voce a tutti di partecipare perché Venga restituito il nostro Ospedale per Acuti ed Emergenze.

«I sindaci continueranno comunque a lottare per l'ospedale afferma il sindaco di Monselice Giorgia Bedin e per il diritto dei cittadini della Bassa alla salute. Unico piccolo risultato? gli utenti dell'Ulss 6 potranno rivolgersi alle strutture delle altre Ulss venete per le prestazioni di specialistica ambulatoriale».

E ieri mattina c'è stato un incontro tra sindacati confederali e la Direzione dell'Ulss 6 Euganea sulla situazione sanitaria nel Padovano a fronte di questa nuova ondata Covid ed in particolare riguardo all'Ospedale di Schiavonia. Cgil Cisl e Uil: «Un incontro molto schietto dove sono stati affrontati tutti i temi sul tavolo riguardanti la situazione nelle strutture sanitarie e la tenuta della sanità padovana. Il Direttore Generale Paolo Fortuna ed il Direttore Sanitario Aldo Mariotto, con la franchezza che in questi momenti è d'obbligo, ci hanno rappresentato una situazione oggettivamente preoccupante».

I sindacati, avevano suggerito di studiare la possibilità di dotare l'ospedale di Schiavonia di un doppio percorso sanitario, in modo che oltre ad essere destinato a fronteggiare il Covid, potesse anche continuare ad occuparsi degli altri pazienti ordinari. «Il Direttore Generale ha rivelato che, in tal senso, - spiegano - è allo studio la rimodulazione del sistema di areazione dell'ospedale Madre Teresa di Calcutta ma che naturalmente è una cosa che richiederà dei tempi non certo brevi. Accanto a questo ci sarà l'apertura di un nuovo bando di assunzione per 30 Operatori Socio Sanitari e 30 infermieri a tempo determinato per un anno. Pur giudicando positiva la notizia, i sindacati hanno rappresentato l'opportunità di andare oltre le assunzioni a tempo determinato e chiesto, quindi, assunzioni a tempo indeterminato».

Il Direttore Generale ha dichiarato che «saranno comunque garantite le prestazioni specialistiche prescritte dai medici di medicina generale con classificazione urgente e breve ed ha espresso l'impegno di ripristinare l'attività generale dell'Ospedale di Schiavonia al ritorno della fase 2».

Da oggi a Limena c'è l'obbligo di indossare la mascherina anche negli spazi all'aperto dove sono in corso manifestazioni, eventi, al mercato settimanale e ogni qualvolta non è possibile mantenere il distanziamento. A stabilirlo è l'ordinanza del sindaco Stefano Tonazzo, che vuole essere una precauzione in più anche in vista degli eventi che sono in programma questo fine settimana nell'area della Barchessa. Dove possono crearsi situazioni di affollamento il sindaco ha disposto l'utilizzo della mascherina o delle monouso lavabili, ad esclusione dei bambini con meno di 6 anni.

E anche ad Agna arriva l'obbligo di mascherine al mercato domenicale come disposto dal sindaco Gianluca Piva. A partire da domenica e fino alla fine di gennaio, tutti, espositori e visitatori del mercato, sono tenuti ad indossare sempre la mascherina. L'inosservanza della disposizione sindacale è passibile di ammenda da 400 fino a 1.000 euro.

