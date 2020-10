IL BILANCIO

CITTADELLA Tre le persone scomparse a causa del Coronavirus. Nell'ospedale di Cittadella è mancata Augusta Pettenuzzo, 89 anni, originaria di San Martino di Lupari. Era una delle ospiti della casa di riposo di Borgo Bassano a Cittadella, dove si sono riscontrati 40 contagi. All'ospedale di Camposampiero invece è spirato Vito Geron, 79 anni, abitante a Santa Giustina in Colle.

Vogliamo ricordarti così com'eri, e pensare che ancora vivi, e come allora ci ascolti e sorridi. È con una strofa di un celebre brano dei Nomadi, Canzone per un'amica, che la moglie Marisa ed i familiari, accompagnano il doloroso annuncio della rapida scomparsa di Leandro Bonetto, pensionato di 70 anni di Carmignano di Brenta, ma originario di Carturo di Piazzola sul Brenta, morto lunedì scorso nell'ospedale di Cittadella a causa del Coronavirus. Un passo leggermente riadattato dei Nomadi a sottolineare come proprio la musica sia stata la passione di tutta la vita di Leandro. Da quando giovanissimo suonava l'amatissima chitarra, a quando ha incontrato quella che per quasi 40 anni, l'anniversario sarebbe stato festeggiato il prossimo 29 novembre, è stata la sua dolcissima metà, Marisa. Fino a questi ultimi anni in cui a causa di un ictus, la vita di Leandro era forzatamente cambiata nell'autonomia degli spostamenti.

Dalla sua sedia a rotelle continuava ad imbracciare la sua chitarra e stava affinando lo studio della tromba. Leandro è stato testimone di come la musica sia universale, come linguaggio, ma anche come capacità di trasmettere energia positiva anche quando la vita sembra voltarti le spalle.

Una scomparsa la sua rapida, rapidissima come testimonia la moglie: «Venerdì scorso è stato ricoverato all'ospedale di Cittadella per una polmonite molto grave. Ci hanno detto che era positivo al Coronavirus, e ieri (lunedì, ndr) mi hanno informata che è mancato. Ho fatto anch'io il tampone, sto attendendo l'esito speriamo sia negativo». In caso contrario non potrà andare alle esequie. La coppia non ha figli. Leandro lavorava come grossista di prodotti alimentari. Appunto la musica è stato il filo che ha sempre guidato la sua vita. Ancora la moglie: «Sono maestra d'arte, assieme abbiamo fatto il progetto del negozio di dischi, Tuttomusica si chiamava, lo seguivo io, lui mi dava una mano al sabato e mi accompagnava a fare gli acquisti. Lo abbiamo chiuso nel 1999. Abbiamo trascorso una bella vita insieme, ci siamo tanto amati e io l'ho sempre seguito soprattutto in questi anni dove a causa dell'ictus non poteva fare alcune cose».

Il genere musicale che apprezzava maggiormente Leandro era il rock e da amante della chitarra elettrica il suo mito non poteva che essere il chiatarrista rock per antonomasia: Jimi Hendrix. Una persona, una coppia, Leandro e Marisa, conosciuta a Carmignano di Brenta e non solo. Cordoglio per la sua repentina scomparsa da parte di tanti. Leandro lascia anche la sorella Diletta, il fratello Luca, i cognati Floriano e Teresa ed i nipoti Giovanni, Francesco, Alessandro, Marco ed Alberto. Oggi alle 19 nella parrocchiale di Carmignano la preghiera di suffragio, domani mattina le esequi e. Il feretro giungerà dall'ospedale di Cittadella.

Il contagio nel Padovano continua ad avanzare. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 308 nuovi casi e tre decessi legati al Covid-19. La conta delle vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria arriva a 349. I positivi al tampone sono 3.619. Sale ancora il numero di padovani in isolamento domiciliare, in questo momento si trovano in quarantena in 1.122 (+99 nelle ultime 24 ore). Le strutture ospedaliere padovane stanno facendo i conti con i nuovi ricoveri di pazienti positivi. Nel reparto di Malattie infettive dall'Azienda ospedaliera sono trattate 61 persone. Altre 17 sono sotto osservazione nella Rianimazione centrale, si segnala un ricovero in più rispetto l'altra sera. All'ospedale di Schiavonia è stabile a 25 il numero di pazienti in reparto, sale invece a cinque il numero di pazienti in terapia intensiva (+2). A Cittadella salgono a 12 i ricoveri in reparto (+2) e un caso grave rimane in rianimazione. L'ospedale di Camposampiero conta un paziente in reparto (+1) e uno in area critica. I posti letto di comunità del Camposampierese sono occupati da 10 positivi in via di stabilizzazione.

