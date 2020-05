IL DOCUMENTO

PADOVA Giochi, animazione, la spensieratezza tipica dell'infanzia, con il fattore moltiplicatore della bella stagione. All'orizzonte c'è un programma di ripresa delle attività ludico-ricreative. Troppo presto per sapere date e modalità precise ma una delle soluzioni potrebbe giungere dal protocollo unico per i servizi per i bimbi 0/6 anni per sperimentare la riapertura di nidi e centri per la prima infanzia, in forma ludico/ricreativa.

Il documento, messo a punto con il sostegno della Direzione regionale prevenzione sanitaria, è in discussione tra Anci, Fism, Confcooperative, Assonidi-Confcommercio, Aninsei-Confindustria e Federazione dei pediatri di base, assessorati veneti alla Sanità, al sociale, a Scuola e lavoro. Il programma di riapertura progettato dalla Regione Veneto è strettamente collegato alla situazione epidemiologica e vincolato ad uno stretto monitoraggio sanitario. Le riaperture potranno partire, in via sperimentale, nelle province dove la circolazione del virus risulta inferiore, cioè Venezia e Rovigo, per poi estendersi progressivamente alle altre realtà provinciali, ultime in ordine di tempo Verona e Belluno. Nel mezzo Padova e provincia, dove 17.500 bambini under 6, frequentanti 200 poli cattolici (nidi e centri infanzia) della Fism (Federazione italiana scuole materne), sono pronti a tornare a riabbracciare maestre ed educatrici, ma in totale sicurezza. «Il programma prevede che sia possibile realizzare centri estivi indipendentemente dal luogo che sia scuola, patronato, oratorio ma questi devono rispondere a determinati standard di sicurezza per una riapertura che tuteli in primo luogo la salute. Le strutture normalmente adibite a strutture educative - argomenta Mirko Cecchinato, presidente della Fism di Padova - potrebbero trasformarsi, a loro scelta, in centri ricreativi o socio-ricreativi per l'estate. Le attività verrebbero svolte negli stessi locali precedentemente adibiti a formazione, prediligendo però le aree esterne, dando la disponibilità per piccoli gruppi di cinque bambini, evitando assembramenti. Il personale potrebbe essere l'attuale, previo accordo sindacale».

I PERCORSI

La Fism prevede anche percorsi agevolati per bambini disabili che in questo periodo stanno soffrendo, più di altri, del distanziamento sociale. «Riaprire le fabbriche e tenere chiuse le scuole significa penalizzare moltissime persone, soprattutto donne, ma anche uomini, che faticano ad andare al lavoro perché su di loro gravano le attività di cura della famiglia. La fase 2 dell'emergenza Covid-19 si presenta, quindi, ancor più drammatica della fase 1. Se da un lato il Governo ha l'urgente esigenza di riavviare l'economia messa a in ginocchio da due mesi di lockdown, dall'altra non tiene in debito conto i moltissimi altri aspetti legati a doppio filo con la ripresa economica stessa. Tra questi: la riapertura delle scuole».

LA RICHIESTA

A farsi portavoce di centinaia di mamme lavoratrici con figli orfani di scuola, è il Cantiere delle donne, piattaforma social nata a Padova durante l'emergenza coronavirus che ha all'attivo oltre tremila iscritte coordinate da Micaela Faggiani, Laura Eduati, Lisa De Rossi, Alessia Da Canal, Antonella Benanzato, Silvia Pittarello. Tutte donne, molte madri con bambini e ragazzi in età scolare. Ci sono il notaio, la fisica, l'avvocato, l'imprenditrice, l'artista, la personal trainer, la cantante lirica, e molte altre. «Il bonus baby sitter e il congedo parentale non bastano - lamentano dal Cantiere - a risolvere la gestione familiare, la cura dei figli e soprattutto i conti alla fine del mese. Se infatti la scuola non può essere il luogo dove parcheggiare i bambini, allo stesso modo non si può chiedere, ancora una volta, alle donne di rinunciare a lavoro, soldi e carriera per supplire a mancanze».

Federica Cappellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA