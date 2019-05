Holding Catapano, tre anni e sei mesi all'ex marito di Isabella Noventa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AZIENDE SVUOTATEPADOVA È arrivata l'ultima sentenza sulla holding Catapano, il clan camorristico che rilevava le aziende in difficoltà per depredarle, raggirarle e farle fallire. Dopo il trasferimento per competenza territoriale a Napoli del filone principale dell'inchiesta avviata dai carabinieri di Carmignano di Sant'Urbano nel 2011, erano rimaste da giudicare alcune imputazioni di bancarotta. Tutti condannati i sei imputati superstiti (una era stata prosciolta in precedenza, un altro era deceduto prima del processo). Il Tribunale ha...