«Ho visto quel platano piombarmi addosso»

LE TESTIMONIANZEPADOVA La bufera è scoppiata all'improvviso, facendo gemere i rami degli alberi sotto i furiosi scrosci d'acqua e le violente folate di vento. «Un rumore infernale, temendo il peggio mi sono affacciato sulla porta di casa, mezzo minuto, poi lo schianto e l'albero sul mio tetto. Per fortuna ha retto, e quando sono uscito da una scala esterna mi sono trovato avvolto in una rete di rami fradici». Angelo Golo sospira: è vivo, anzi non ha riportato neppure un graffio, ma l'ha morte l'ha davvero vista in faccia. E ora accusa il...