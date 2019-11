«Ho paura di trovarlo per strada, ma quel ragazzo mi fa anche pena»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TESTIMONIANZAMONSELICE Appena ripensa a quello che le è successo poche ore prima, Zarda Giaccarello, la 77enne rapinata l'altra sera davanti al portoncino d'ingresso della sua abitazione, in via Verdi, non riesce a trattenere le lacrime. Trema, stringendo tra le mani, con le nocche ricoperte di ferite causate dalla caduta, un fazzolettino di stoffa, cui si aggrappa con disperazione. È ora di pranzo e la donna è appena arrivata a casa: ha passato la serata in ospedale, da dove è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni, poi è andata...