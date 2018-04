Hashish e cocaina, intera famiglia in cura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TESTIMONIANZEPADOVA Lui è un imprenditore padovano, la moglie lavora come insegnante in una scuola. Il figlio, invece, è un ventenne da poco iscritto all'università. All'apparenza è una famiglia senza particolari problemi, in realtà la loro casa si è trasformata in un tunnel da cui è molto difficile uscire. Perché mentre mamma e papà tirano di cocaina, il ragazzino è nell'altra stanza a prepararsi le dosi di hashish. Succede una sera, un'altra e un'altra ancora. Poi, all'improvviso, i genitori sorprendono il figlio con il fumo...