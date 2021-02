Hanno aderito all'iniziativa #IoApro sapendo bene la scelta che stavano facendo. Ci hanno messo la faccia Alessandra Galiazzo, 53 anni, e Maria Luisa Lanaro, di 63, titolari della Caffetteria Galà di Sarmeola. Socie dal 2004, e dal 2009 dietro al bancone nel locale che si trova sotto ai portici a pochi passi dall'Opera della Provvidenza, mai avrebbero pensato che a segnalarle potessero essere dei colleghi.

Il 28 gennaio il verbale dei vigili del Consorzio, con tanto di sanzione, e la chiusura del locale per 5 giorni: per loro la riapertura slitta a mercoledì 3 febbraio.

Cosa vi ha spinto a riaprire il 15 gennaio?

«Abbiamo voluto continuare a garantire un servizio agli operai con cui da mesi abbiamo un contratto, ma abbiamo anche bisogno di lavorare. In questo periodo difficile ringraziamo i proprietari dell'immobile che ci sono venuti incontro, ma vogliamo riprendere con i pagamenti».

Sapevate cosa rischiavate nel riaprire?

«Certo, ci abbiamo messo la faccia e non abbiamo fatto mistero della nostra decisione. C'era anche la possibilità per i colleghi che avessero aderito di avere la tutela legale. Confidavamo in una maggiore solidarietà, ma a quanto pare abbiamo dato fastidio, ed è ciò che ci è dispiaciuto di più». Le titolari non hanno nulla da contestare al lavoro della polizia locale, nel sopralluogo del 28 mattina sono stati trovati alcuni avventori che consumavano all'interno del locale.

Ora l'apertura è per mercoledì?

«Sì, siamo pronte per riprendere a lavorare in totale sicurezza, come abbiamo sempre fatto anche in questi giorni».

Barbara Turetta

