Ha portato la bimba a scuola, poi il nulla

Samira El Attar lunedì 21 ottobre, dopo aver accompagnato la bambina all'asilo di prima mattina, intorno alle 9, è passata dalla vicina - l'ultima ad averla vista - alle 10 per prendere dei vestitini usati che, in seguito, ha riposto in casa. Poi, il buio più completo. Di lei e della sua bicicletta, dopo quell'incontro, non c'è più traccia. Il suo cellulare ha squillato a vuoto fino al giorno successivo, agganciato alla cella di Stanghella.

Martedì 22, dopo averla cercata ovunque, il marito ha presentato denuncia ai carabinieri della Stazione di Boara Pisani. Quindi sono partite le ricerche, secondo il protocollo della prefettura per le persone scomparse. In parallelo, oltre a questo, è sembrato opportuno aprire un fascicolo per sequestro di persona, in modo tale che gli inquirenti potessero acquisire eventuali elementi utili alle indagini, prima che il tempo, il meteo o quant'altro cancellassero prove o indizi. Mohamed Barbri il 9 e il 18 dicembre denuncia il ritrovamento nel fossato della statale 16 di una scarpa che la moglie indossava al momento della scomparsa, di un portachiavi col suo nome e anche di un braccialettino. Il fascicolo è stato aggiornato: il marito è indagato per omicidio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA