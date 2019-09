Guasti al tram, la relazione di Busitalia: si blocca un mezzo ogni quattro giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I NUMERIPADOVA Per il tram arrivano più di 10 segnalazioni di disservizio al giorno, si blocca un mezzo ogni 4 giorni e Busitalia non riesce a far fronte alle manutenzioni. Non è il consueto attacco dei sindacati di base nei confronti delle mancanze dell'azienda. Si tratta, invece, di una ufficialissima Relazione finanziaria annuale, aggiornata al 31 dicembre 2018, del Bilancio di esercizio pubblicata nei giorni scorsi dalla società controllata da Ferrovie dello Stato. Una relazione in cui si fotografa una situazione per nulla rassicurante...