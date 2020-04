I primi risultati del secondo tampone cui sono stati sottoposti i 65 ospiti della Residenza al Parco di Galzignano, fino a ieri positivi al Covid 19, fanno presagire una svolta favorevole dopo i drammatici momenti che nelle scorse settimane sono culminati con il decesso di 14 dei 120 ospiti della struttura. Al secondo riscontro infatti risultano essere ben 26 gli anziani guariti dall'infezione. I dati riguardano 35 ospiti sottoposti al tampone della verità nella giornata di ieri. Entro oggi arriverà il responso completo per tutti i 65 anziani che hanno contratto il virus nei giorni scorsi. «Sono fiducioso ha detto il sindaco Riccardo Masin che i risultati saranno altrettanto confortanti, tali quindi da rendere ragione dell'efficacia del rigido protocollo di contrasto al Covid immediatamente applicato all'interno della nostra Casa di Riposo». Alle guarigioni all'interno della struttura si accompagnano anche quelle del personale che sta per essere quasi totalmente riassorbito nell'organico. Restano solo 5, invece, gli ospiti della casa di via Cengolina, che ancora restano ricoverati. Per alcuni di loro, particolarmente fragili, le condizioni cliniche rimangono preoccupanti. Se il referto complessivo del secondo tampone sarà confermato, si procederà lentamente allo svuotamento del reparto di zona rossa.

