LE ALTRE DISCIPLINE

PADOVA Tra i costi per tamponi e sanificazioni, oltre al rischio sempre concreto di dover registrare positività (che, a loro volta, innescano un lungo e costoso iter per poter riottenere l'idoneità sportiva degli atleti), la stagione del basket in era Covid resta appesa a un filo. Sul parquet, infatti, per il momento sono scese soltanto le squadre dei campionati nazionali: ovvero, tra le padovane, Virtus e Ubp di serie B; quelle di San Martino di Lupari (Fila in A1 e Lupe in A2) più il Thermal di serie B nel femminile. «La volontà di ripartire ovviamente c'è sottolinea il presidente Fip provinciale Flavio Camporese, appena rieletto per il prossimo triennio ma a fronte, purtroppo, delle tante incognite che ben conosciamo. La Federazione, come per i campionati senior che però hanno registrato tante defezioni, nei giorni scorsi ha inviato un sondaggio anche tra le società dei campionati giovanili d'Eccellenza. Vedremo. Per gli altri campionati regionali, è stato deciso il rinvio al 30 aprile. Onestamente, difficile ipotizzare lo svolgimento di una stagione per come siamo abituati a pensarla: questa, confidando nei vaccini e nel buon senso della gente, potrà partire semmai a settembre. Per il periodo tarda primavera ed estate, invece, l'idea è quella di concentramenti e manifestazioni 3X3 o 4X4 nei campi all'aperto, organizzati in collaborazione con le società. Da questo punto di vista, abbiamo già avviato un censimento delle varie piastre tra Padova e provincia».

La pallavolo di base intanto tiene botta, anche economicamente. Lo conferma il presidente del Comitato Territoriale Fipav di Padova, Cinzia Businaro. «In questo momento c'è una voglia pazzesca, da parte di tutti, di restare a galla dice Businaro -, tutte le nostre società hanno investito moltissimo per mettersi in regola con le regole per la sanificazione e oggi tutti i loro sforzi sono tesi a cercare di continuare l'attività. Il nostro mondo si basa molto sul volontariato dice ancora Businaro - e questo è un grande vantaggio in un momento come questo, perché permette alle società di sopravvivere, anche con le enormi difficoltà economiche che tutti incontrano. Anzi, quello che sto riscontrando è che ci sono tantissime persone che hanno moltiplicato i propri sforzi per dare il contributo alla propria società. Nessuno vuole arrendersi, nessuno vuole mollare proprio ora».

« Molti sponsor si sono allontanati e le risorse che tengono in piedi le società sono quelle dei presidenti e dei dirigenti che stanno facendo salti mortali. A loro va tutto il nostro ringraziamento, con il cuore. Però sento che c'è tanta energia positiva che non vede l'ora di essere sprigionata. Manca una palestra? Nessuno si ferma, nessuno lascia perdere, ma cerca subito una soluzione». In questi mesi Cinzia Businaro ha voluto tenere sempre vivo il contatto con tutte le società padovane. «Parliamo sempre di contatto con il territorio, il nostro Comitato ha voluto tenere un filo con le nostre società. Telefonate, messaggi, videochiamate: abbiamo usato tutti i mezzi a disposizione per continuare a sentire la loro voce e far sentire la nostra. Ora l'obiettivo principale è quello di far tornare in palestra specialmente i più piccoli, il nostro futuro. Tutti gli sforzi dei prossimi mesi saranno in questo senso». Insomma un movimento, quello della pallavolo padovana, che soffre ma che non vuole in nessun modo alzare bandiera bianca.

Giovanni Pellecchia

Massimo Salmaso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

